Dresden. Erst am Sonntagvormittag war die Spielberechtigung da: Aber auch Donovan Isom kann die dritte Niederlage in Serie nicht verhindern.

Die personellen Ausfälle wiegen zu schwer, das konnten auch drei neue Spieler nicht kompensieren: Die Braunschweig Lions haben am Sonntagnachmittag vor 12.600 Fans in Dresden auch ihr drittes Saisonspiel in der German Football League verloren. Bei Topteam Dresden Monarchs setzte es für die Mannschaft von Cheftrainer Troy Tomlin eine 7:21 (7:0, 0:14, 0:0, 0:7)-Niederlage.

Überraschend und kurzfristig tauchten noch drei neue Spieler im Spieltags-Aufgebot der Lions auf: Der eigentlich noch gesperrte Spielmacher-Backup David Shafir erhielt eine Ausnahmegenehmigung, weil die Lions mit zahlreichen personellen Ausfällen zu kämpfen hatten. Gerade einmal 40 Spieler standen im Kader für Dresden.

Luc Meacham bringt die dezimierten Lions sogar in Führung

Und es gab noch zwei weitere Akteure, die erstmals für den Rekordmeister aufliefen: Moritz Brössling verstärkte die Offensive Line - und mit Donovan Isom eine echte Quarterback-Kante. Der US-Amerikaner spielte bereits für GFL-Konkurrent Berlin Rebels und die Berlin Thunder in der European League of Football. Der 29-Jährige ist mit 1,96 m und 120 kg eine echte Erscheinung. Isom konnten die Lions nur so kurzfristig und ohne Sperre verpflichten, weil er zuletzt für die Saint-Ouen-l‘Aumône Cougars in Frankreich spielte, die Liga dort bereits beendet ist. Und doch war‘s richtig knapp: Erst am Sonntagmorgen war die Spielberechtigung da.

So überraschend wie die Neuzugänge war auch die erste Angriffsformation: Tomlin stellte neben Isom als zweite Option Luc Meacham auf. Die beiden Lions-Imports sorgten damit für einige Verwirrung bei der Dresdener Defense, fanden immer wieder Lücken - und Meacham brachte die Braunschweiger sogar in Führung, Luca Jeckstadt erhöhte auf 7:0.

Braunschweiger finden kein Rezept gegen Dresdens starken Quarterback

Die Offensive der Monarchs um ihren starken Spielmacher Brock Domann benötigte einige Zeit. Obwohl die Lions auch defensiv personell gebeutelt waren, machten sie es zunächst gut. Ins Spiel brachte Dresden ausgerechnet Braunschweigs neuer Quarterback: Mit seinem ersten Wurf im Lions-Trikot warf Isom eine Interception, insgesamt hatten sich die Gastgeber jetzt defensiv gut eingestellt. Domann lief danach gleich zwei Mal selbst in die Braunschweiger Endzone und die Monarchs gingen mit einer Führung in die Halbzeit.

Der Dresdner Quarterback war der entscheidende Mann, der auch aus unmöglichen Situationen und großem Druck, der allerdings zu selten kam, starke Lösungen fand. Dass die Partie bis ins letzte Viertel überhaupt offen war, lag auch daran, dass Monarchs-Kicker Florian Finke gleich zwei Fieldgoal-Versuche aus machbarer Distanz ausließ. Und weil Braunschweigs Jordan Scanlan dazwischen noch für eine Interception sorgte, die Gastgeber waren da schon bis in die Lions-Redzone vorgedrungen.

Zu Beginn des Schlussviertels sorgte Domann mit seinem ersten Touchdown-Pass erstmals für eine komfortable Führung. Und die Lions schafften es nicht mehr, noch einmal zurückzukommen und zu verkürzen. Inzwischen stand Shafir, der aus Düsseldorf gekommen war, erstmals auf dem Rasen. Er zeigte einige gute Ansätze, gut zwei Minuten vor dem Ende unterlief ihm aber auch eine Interception, nach der die Monarchs den Sieg vor ihrer Rekordkulisse von gut 12.600 Fans nach Hause brachten. Dass jetzt erstmal fast zwei Wochen Pause ist, wird den Braunschweigern gut passen. Erst am Samstag, 8. Juni, geht’s von 16 Uhr an in Eintracht-Stadion gegen die ebenfalls sieglosen Kirchdorf Wildcats aus der Südstaffel weiter. Da brauchen die Lions dann endlich ihren ersten Saisonsieg. Sonst rücken die Play-offs für den Rekordmeister in weite Ferne.

Lions-Punkte: Meacham (6), Jeckstadt.