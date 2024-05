Braunschweig. Bei Leon Dirmeiers Spielmacher-Debüt kassieren die Lions vor allem wegen unnötiger Strafen eine 7:10-Niederlage gegen Paderborn.

Der Fehlstart ist perfekt: Personell arg geschwächte Braunschweig Lions kassierten am Samstagnachmittag vor 2600 Fans im Eintracht-Stadion eine 6:10 (0:3, 0:0, 0:0, 7:7)-Niederlage gegen die Paderborn Dolphins. Auch wenn bei den American Footballern aus der Löwenstadt auch im ersten Heimspiel nur wenig zusammenlief, war trotzdem mehr drin.

Der Nachmittag - die Lions-Heimspiele beginnen in diesem Jahr in der Regel zur familienfreundlicheren Uhrzeit um 16 Uhr - begann nostalgisch: Die Löwenstädter liefen mit rund 50 ehemaligen Spielern ein, zudem verabschiedeten sie mit Jan von Jürgensonn, David Müller und Niklas Römer drei verdiente Akteure, die beiden Erstgenannten sind im Trainerstab weiter aktiv.

Verletzungs- und Krankheitswelle macht den Lions zu schaffen

Der Saisonauftakt war mit der 14:28-Niederlage bei den Kiel Baltic Hurricanes schiefgegangen; im Angriff hatte Quarterback Lamar Jordan zu wenig Unterstützung durch seine Offensive Line, defensiv ließen die Braunschweiger gegen Kiel immer wieder Lücken zu.

Quarterback Lamar Jordan verpasste das erste Heimspiel krankheitsbedingt. © FMN | Fabian Uebe

Für das erste Heimspiel standen die Vorzeichen kaum besser. Die Lions hatten erneut massive personelle Probleme. So fehlten die Linebacker Felix King und Brock Carter in der Defensive. Und Spielmacher Jordan meldete sich kurzfristig krankheitsbedingt ab, der US-Quarterback fehlte wegen einer Grippe, musste sogar ins Krankenhaus. Und weil Backup Hendrik Scharnbacher Anfang März zu GFL-Rivale Berlin Adler gewechselt war und sein kurzfristig verpflichteter Ersatz David Shafir noch eine Sperre absitzt, musste Eigengewächs Leon Dirmeier auf der wichtigsten Offensivposition ran.

Eigengewächs Leon Dirmeier führt die Lions-Offensive an

Dirmeier hat im Lions-Nachwuchs bereits als Quarterback gespielt, führte die U20 in die höchste deutsche Spielklasse. Eigentlich ist er im Lions-Aufgebot aber als Passempfänger geführt. Der 20-Jährige erfuhr erst am Mittag des Spieltags von seiner Rolle, machte es ordentlich. Ihm fehlte aber auch häufig die Zeit, weil seine Offensive Line ihm nicht allzu viel davon verschaffte. Und er hatte häufiger das Pech, dass seine Receiver seine guten Pässe nicht sichern konnten. Insgesamt geriet das Braunschweiger Offensivspiel ohne den Starting-Quarterback natürlich lauflastig - und es war wenig durchschlagskräftig.

Zudem kassierten sie reichlich unnötige Strafen, die sie immer wieder zurückwarfen, wenn es auch nur im Ansatz aussichtsreich werden konnte. Gut, dass bei der Heimpremiere anders als noch in Kiel auf die Defensive Verlass war. Mehr als ein Fieldgoal gestatteten die Lions Paderborn in der ersten Hälfte nicht.

Dirmeier: Erster Quarterback-Einsatz und erster GFL-Touchdown

Das erste Mal kamen die Lions offensiv erst gegen Ende des dritten Viertels in Fahrt (und überhaupt in die gegnerische Hälfte), als Runningback Finn Oppermann es mehrmals schaffte, die Lücke in der Paderborner Defensive zu finden. Und jetzt lieferte auch Dirmeier richtig ab, er fand Moritz Riedinger, der den Ball bis zur Zwei-Yards-Linie der Dolphins trug. Finn Oppermann und Dirmeier selbst per Laufspielzug mit seinem allerersten GFL-Touchdown brachten es zu Beginn des Schlussabschnitts zu Ende, Kicker Luca Jeckstadt besorgte den Extrapunkt.

So stark die Lions-Abwehr begann, sie war im letzten Viertel einmal unkonzentriert, so dass Gäste-Quarterback Zachary Whitehead seinen Receiver Clemens Schuldt fand, der den 36-Yard-Pass in die Endzone brachte.

Würden die Lions eine Antwort finden? Zunächst einmal nicht, und sie waren selbst schuld. Offensiv wie defensiv kassierten sie komplett unnötige Strafen - zu frühes Bewegen in der Offensive Line oder der Griff ins Helmgitter des Gegners. Sie verbauten sich ihre Chancen selbst.

Bei auslaufender Uhr: Luca Jeckstadts 51-Yards-Kick wird geblockt

Ihren letzten Angriffsversuch starteten die Lions gut zwei Minuten vor Spielende - und sie gingen jetzt volles Risiko. Zwei Mal fand Dirmeier Topreceiver Luc Meacham und obendrein kassierte Paderborn eine Strafe von insgesamt 30 Yards, weil sich zwei Dolphins-Spieler bei einem tiefen Pass auf Meacham nicht korrekt verhielten. Doch wieder standen sich die Lions selbst im Weg, kassierten auf der 28-Yards-Linie gleich zwei Strafen wegen Abseits und verbauten sich eine bessere Fieldgoal-Position, um mit dem Ausgleich die Verlängerung zu erzwingen.

Jeckstadt musste drei Sekunden vor dem Ende trotzdem ran - aus 51 Yards. Ob er es aus dieser Distanz geschafft hätte, bleibt offen. Die Dolphins blockten den Versuch, sicherten sich den Sieg und sorgten dafür, dass die Lions einen kompletten Fehlstart hinlegten. Bange machen gilt aber nicht. Chefcoach Troy Tomlin sagte: „Ich glaube, die Jungs sind zusammengeblieben und haben hart gekämpft. Wir müssen die kleinen Strafen vermeiden, die sind ziemlich ärgerlich.“

Am Sonntag, 26. Mai, sind die Lions von 15 Uhr an bei den Dresden Monarchs gefordert. Bis dahin wird der Lions-Trainer versuchen, noch den einen oder anderen Neuzugang zu akquirieren. Die zwei Niederlagen zum Auftakt würden erst einmal nichts ändern, so Tomlin weiter: „Es ist noch lange nicht vorbei, es waren nur zwei Spiele. Das nächste Spiel ist das Hauptziel von uns, das war schon immer so.“

Lions-Punkte: Dirmeier (6), Jeckstadt (1).