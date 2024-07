Osterode. Der Fußball-Bezirksligist VfR Dostluk Osterode hat als erstes höherklassiges Team des Altkreises ein Vorbereitungsspiel absolviert. Zudem rollte der Ball auch in Förste.

Die Sommerpause für die Fußballer im Altkreis Osterode ist beendet, die ersten Testspiele wurden bereits absolviert. Als erste höherklassige Mannschaft war der VfR Dostluk Osterode im Einsatz, die Sösestädter spielten bei der TSG Bad Harzburg. Zudem rollte in Förste der Ball.

Osteroder reisen an den nördlichen Harzrand

TSG Bad Harzburg - VfR Dostluk Osterode 3:1 (1:0). Im Nordharz trafen die beiden Dritten ihrer jeweiligen Staffel im Test aufeinander, mit dem besseren Ende für die Gastgeber. Die Osteroder mussten urlaubsbedingt auf einige Spieler verzichten, zudem war es die erste Partie ohne Omar El Zein, der über Jahre Fixpunkt im Spiel der Roten war. Dennoch gestalteten die Sösestädter das Geschehen gegen das neue Team von Trainer Kenneth Schuller offen. Kurz vor der Pause gingen die Bad Harzburger dann doch in Führung, Arne Düber war erfolgreich (45.).

Nach der Pause erhöhten Christian Schubert (50.) für die TSG, bei der mit dem ehemaligen Petershütter Keeper Leon Henkel ein weiterer in der Region bekannter Name zum Team gehört. Ivan Richir Tchani Fongang sorgte schließlich zehn Minuten vor dem Ende für die Entscheidung. Auf der Gegenseite gelang Markus Lüsebrink aber auch noch ein Treffer für den VfR Dostluk (86.), an der Niederlage änderte das letztlich aber nichts mehr.

SV Förste feiert klaren Sieg

SV Förste - FC Vatan Herzberg 5:1 (1:0). In guter Frühform präsentierte sich der SV aus der 1. Kreisklasse Nord beim Debüt des neuen Coaches Florian Klein. Insbesondere in der zweiten Hälfte lief es bei den Gastgebern richtig rund. Jannik Leimeister brachte die Förster in Führung (11.) und legte nach der Pause auch das 2:0 nach (55.). Marius Wolkenhauer (57.) sorgten im Anschluss für die Vorentscheidung, zumal Bennit Weiberg (63.) mit dem 4:1 die direkte Antwort auf den ersten Treffer der Herzberger fand (62.). Den Schlusspunkt gegen den Kreisklassen-Aufsteiger aus der Welfenstadt setzte schließlich Joost Heeren mit dem Tor zum 5:1-Endstand (78.).

Kader und Teamfoto einsenden Auch in diesem Jahr sollen die Fußballmannschaften des Altkreises Osterode in den Wochen rund um den Saisonstart in unserer Zeitung vorgestellt werden – sowohl mit einem aktuellen Teamfoto als auch mit den Veränderungen im Kader. Dabei ist die Sportredaktion auf die Unterstützung der Vereine angewiesen. Der Harzkurier bittet alle Erwachsenen-Teams, ihr Mannschaftsfoto sowie ihre Kadermeldung mit den Zu- und Abgängen bis zum 4. August per E-Mail an sport-harzkurier@funkemedien.de zu senden.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: