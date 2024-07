Göttingen. Der Kreissportbund Göttingen-Osterode lädt zum zweiten Sportkongress ein, 50 Workshops warten auf die Teilnehmer. Wann und wo das Event stattfindet.

Diesen Termin sollten sich alle Sportler, die in den Vereinen der Region Südniedersachsen ehrenamtlich aktiv sind, ganz fest im Kalender eintragen. Am Samstag, 28. September, lädt der Kreissportbund Göttingen-Osterode zum zweiten Mal zum großen Sportkongress ein, wie bei der Premiere vor zwei Jahren findet das Event in den Räumlichkeiten des Instituts für Sportwissenschaften der Uni Göttingen im Sprangerweg statt.

„50 Workshops für Übungsleitende in Theorie und Praxis an nur einem Tag, das sucht seinesgleichen.“ Wolfram Marx

Es wird wieder bunt, groß und vielseitig: 50 Workshops warten auf die Teilnehmenden. Eine sportliche Palette von Möglichkeiten zum Ausprobieren, Auspowern, Austauschen und Schlaumachen steht zur Auswahl. Bei den Workshops ist für alle etwas dabei, in der Theorie genau wie in der Praxis, und auch für alle Zielgruppen, von den bewegten Kids bis zu den fitten Oldies.

So meldet man sich für die Workshops an

Vier Zeitfenster, das erste von 11 bis 12.30 Uhr, stehen für die Workshops über den Tag verteilt zur Auswahl. Die Anmeldung wurde inzwischen freigegeben und ist über das Bildungsportal des LSB Niedersachsen möglich, die Kosten betragen 30 Euro. Bei der Anmeldung erfolgt direkt die Auswahl der maximal vier Workshops, die jeweils nur eine begrenzte Kapazität aufweisen. Für Getränke und kleine Snacks zum Auffüllen der Energiequellen wird durch den Veranstalter gesorgt. Abends klingt der Tag dann mit einem gemeinsamen Essen aus.

Eingeleitet wird der Sportkongress um 9 Uhr mit einem gemeinsamen Start und der offiziellen Begrüßung. Im Anschluss folgt ein Impulsvortrag zum Thema „Faszientraining – ein Update aus der Sportwissenschaft zu Mythen und Fakten“ mit Prof. Dr. Dr. Jan Wilke. Dieser besondere Einstieg ist sowohl Sahnehäubchen als auch gleich der erste Workshop, bringt die ersten beiden Lerneinheiten (ÜL-C) und soll gemeinsam auf den Tag einstimmen.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

So funktioniet die Anerkennung zur Lizenzverlängerung

Je nach Workshop-Auswahl werden bis zu 10 Lerneinheiten (LE) zur Lizenzverlängerung anerkannt. Zur Auswahl stehen Angebote aus den Bereichen ÜL-C und ÜL-B Sport in der Prävention. Alle C-Workshops werden auch im C-50 Flexmodul und zur Verlängerung der Juleica anerkannt. Alle B-Workshops können auch von Interessierten mit ÜL-C Lizenz gebucht werden. Sie werden sowohl zur Lizenzverlängerung der ÜL-C als auch der ÜL-B Lizenz anerkannt. Alle Workshops haben einen Umfang von 2 LE, im Anschluss an die Veranstaltung bekommt jeder Teilnehmende eine Bescheinigung über die absolvierten Workshops ausgestellt.

„50 Workshops für Übungsleitende in Theorie und Praxis an nur einem Tag, das sucht seinesgleichen“, unterstreicht Wolfram Marx, Vorstand Öffentlichkeitsarbeit beim KSB Göttingen-Osterode und erläutert: „Der Sportkongress ist von uns für die Sportregion Südniedersachsen im Verbund mit dem SSB Göttingen und den KSB Northeim-Einbeck in diesem besonderen Format entwickelt worden. Natürlich bieten wir auch Mitgliedern aus den anderen Regionen des LSB Niedersachsen die Gelegenheit zur Teilnahme, dieses geballte Fachwissen mitzuerleben.“

Alle weiteren Infos zu diesem Event gibt es online unter https://sportkongress.ksb-goettingen-osterode.de.

Diese Workshops stehen zur Auswahl 1. Zeitfenster, 11 bis 12:30 Uhr

Aerial Yoga mit Vanessa Zägel; Aquajogging mit Julia Pollmeier; Auf die Hände, fertig, los! mit Claudia Merkel; Bewegungserfahrungen an Großgeräten sicher gestalten mit Maren Utischill; Body & Brain mit Stephanie Scholz; Dehnen im Sport - Mythen und Fakten mit Jan Wilke; Faszio mit Birgit Finke; Franklin Methode & Happy Hips mit Silke Michel; Sammolahari mit Maike Fremke; Step Aerobic mit Verena Maschke; Yoga Flow on Beat mit Katrin Hiltner; Allround Workout Pezziball mit Kati Ludwig 2. Zeitfenster, 12.45 bis 14.15 Uhr

Aerial Yoga mit Vanessa Zägel; Aquatabata mit Julia Pollmeier; Aroha mit Akka Bauche; Bewegungsgeschichten mit Maren Utischill; Fitte Oldies mit Dita Schmidt; Franklin Methode für Nacken-Schulter mit Silke Michel; FunTone mit Kati Ludwig; Indoor Cycling mit Anna Geisenhainer; Klettern Toprope mit dem RoXx-Team; Mobility mit Birgit Finke; Pilates Ring‘n Roll mit Brita Kopacek; Vegane Ernährung im Sport - Was ist wichtig zu wissen mit Franziska Hadaschik; Yoga - kraftvoll und dynamisch mit Claudia Merkel 3. Zeitfenster, 15 bis 16.30 Uhr

Athletic Fitness mit Cathrin Cronjäger; Athletic Pilates Flow mit Cira von Behren-Daly; Franklin Methode Core-Training Update mit Luisa Merkel; Gentle Yoga mit Katrin Hiltner; Jumping mit Vanessa Zägel; Let‘s dance Kids mit Julia Pollmeier; Mermaid Swimming mit dem Kids-Team; Mit dem Glukose-Trick zu mehr Energie im Sport mit Franziska Hadaschik; Neuro Fitness mit Kati Ludwig; Sprache fördern in Bewegung mit Maren Utischill; Stuhlyoga mit Maike Fremke; Yang to Yin mit Anna Geisenhainer 4. Zeitfenster, 16.45 bis 18.15 Uhr

„Sprichwörtlich“ Gruppen leiten mit Benjamin Bayoud; Energizer und Kleine Spiele mit Maren Utischill; Franklin Methode Happy Feet mit Luisa Merkel; Fusion Fitness mit Annika & Svenja Reinhardt; Hit the Dancefloor mit Akka Bauche; Kanuspass mit dem Kids-Team; Loop - Fitnessband mit Widerstand mit Dita Schmidt; Mini-Sportabzeichen und Hobby-Horsing mit Diana Loose; Relax your Day mit Stephanie Scholz; Stretch it out mit Kati Ludwig; TRX Schlingentraining mit Vanessa Zägel; Yin Yoga & ätherische Öle mit Maike Fremke

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: