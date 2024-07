Rathenow. Der Leichtathlet von der LGO überzeugt bei der Norddeutschen Meisterschaft der Senioren und kehrt mit viel

Am vergangenen Wochenende fanden in Rathenow die diesjährigen Norddeutschen Meisterschaften der Leichtathletik-Senioren Masters statt. Bei den Titelkämpfen in Rathenow in Brandenburg gehen Teilnehmer aus insgesamt sieben Norddeutschen Landesverbänden am Start. Einziger Teilnehmer aus dem NLV-Kreis Osterode war Henning Holland von der LG Osterode, der in vier Disziplinen in der Klasse M 60 an den Start ging. Seine Ausbeute war einmal mehr herausragend.

Wegen der langen Anreise klingelte der Wecker am frühen Samstagmorgen bereits gegen 5.30 Uhr. Abfahrt im heimischen Schwiegershausen war dann gegen 6.30 Uhr, um pünktlich am Ausrichtungsort einzutreffen. Der erste Start in Rathenow war bereits für 11.30 Uhr angesetzt.

Los ging es zunächst über die 100 m Hürden. In einem gut besetzten Feld gelang Holland ein flüssiger Lauf über die insgesamt zehn Hürden. Am Ende blieben die Uhren bei 19,02 Sekunden stehen, dies bedeutete in der Endabrechnung Platz drei und die Bronzemedaille.

Für Holland geht es Schlag auf Schlag weiter

Nach einer nur kurzen Pause folgte mit dem Dreisprung bereits der nächste Wettkampf für den LGO-Sportler. Auch hier hatte er starke Konkurrenz. Im fünften Versuch gelang dem Harzer dann jedoch ein richtig guter Versuch auf die in diesem Jahr noch nicht erreichte Weite von 10,05 Meter. Diese sollte zum Schluss für den Sieg und den damit ersten Titel eines Norddeutschen Meisters reichen.

Weiter ging es im Programm mit dem Hochsprung. Hier hatte Holland mit Schmerzen in der Achillessehne zu kämpfen, die nach dem Dreisprung begannen. Er konnte so seinen Anlauf und den Absprung nicht wie gewohnt durchführen. Am Nachmittag herrschten im Stadion zudem Temperaturen von mehr als 30 Grad, die den Wettkampf zusätzlich erschwerten. Dennoch reichte die übersprungene Höhe von 1,43 Meter an diesem Tag für den nächsten Titel, da die Konkurrenz diesmal nicht sehr stark war.

Am Sonntag, dem zweiten Wettkampftag, stand für den Leichtathleten der LG Osterode noch der Weitsprung an. Nach dem harten und kräftezehrenden Programm am Samstag schmerzte die Achillessehne zwar noch immer, aber Holland wollte es sich nicht nehmen lassen, seinen Titel aus dem Vorjahr zu verteidigen. Auch die Temperaturen waren diesmal deutlich angenehmer.

Im Weitsprung entwickelt sich ein spannender Wettkampf

Der Harzer traf in Brandenburg auf starke Gegner, es entwickelte sich ein spannender Wettkampf. Bis zum vierten Durchgang lag Holland noch hinter der Konkurrenz, dann gelang ihm im fünften Versuch ein Sprung auf die gute Weite von 4,88 Meter. Das bedeutete nicht nur Saisonbestleistung, sondern auch die Führung. Diese Weite wurde von der Konkurrenz nicht mehr übertroffen und so freute sich der LGOler am Ende über den dritten Titel eines Norddeutschen Meisters an diesem Wochenende.

Die Bilanz für ihn fiel sehr erfreulich aus, Holland konnte an diesem Wochenende alle drei angebotenen Sprungwettbewerbe für sich entscheiden. Nach den erfolgreichen Landesmeisterschaften vor vier Wochen in Schöningen folgte nun erneut ein sehr erfolgreiches Wochenende für den Sportler aus Schwiegershausen. Auch das Wetter spielte zum Abschluss mit: Am späten Nachmittag wurde, noch vor dem heftig einsetzenden Regen, die Heimfahrt angetreten.

