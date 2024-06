Osterode/Hattorf. In Osterode am Harz stellen mehrere Sportvereine gemeinsam ein Laufevent auf die Beine. Dafür gibt es Lob aus der Nachbarschaft.

Ein besonderes Laufevent in und um Osterode ist jedes Jahr der Osteroder Etappenmarathon. An sieben aufeinander folgenden Tagen liefen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in diesem Jahr über 46 Kilometer. Jede Tagesetappe wird von einem anderen Verein organisiert. Den Gesamtüberblick behalten Manfred Stricker und Hans-Henning Bade.

So begann der MTV Förste am 9. Juni 2024 das Spektakel des Laufens und Walkens mit anschließendem Gedankenaustausch in gemütlichen Sportlerrunden. An den folgenden Tagen waren es die Vereine TG LaPeKa in Lasfelde, der MTV Freiheit zu Hause, der TSV Schwiegershausen und der TSC Dorste, ebenfalls beide auf heimischem Grund, die dann noch gefolgt von dem FSC Harz-Weser in Dreilinden und dem MTV Osterode am Jugendhaus Osterode eine insgesamt tolle Veranstaltung durchführten.

Die Starterinnen und Starter beim Etappenmarathon in Osterode am Harz am ersten Eventtag. © TVG Hattorf | Thomas Hahn

TVG Hattorf beim Osteroder Etappenmarathon 2024

Vom Turnverein Germania Hattorf (TVG) war man an allen Tagen in unterschiedlicher Mannschaftszusammensetzung mit bis zu 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern täglich beim Laufen und Walken dabei. „Wir erinnern uns sehr gern an jede der einzelnen, auch durchaus anspruchsvollen Strecken, die bei jedem Wetter - und wir hatten wirklich jedes - gelaufen beziehungsweise gewalkt wurden“, sagt Thomas Hahn vom TVG und fügt hinzu: „Auch die Verpflegung nach Bewältigung der einzelnen Strecken war wie jedes Jahr einfach nur vielfältig und sehr lecker. Hier geht ein ganz besonderer Dank an die ausrichtenden Vereine.“ Auch am nächsten Etappenmarathon wollen die Sportlerinnen und Sportler des TVG wieder teilnehmen.

