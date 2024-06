Scharzfeld/Hamburg. Inklusionssportlerin Nomine Fabian ist nun auch auf dem Wasser erfolgreich. Das Mädchen aus Scharzfeld ist bei einer Regatta in Hamburg dabei.

Die zehnjährige Nomine Fabian aus Scharzfeld hat beim Helga Cup in Hamburg gewonnen. Mit ihrer Crewpartnerin Jola Schönebeck siegte sie in der Inklusionsklasse.

Es war für Nomine Fabian die erste Teilnahme an einer inklusiven Regatta. Segeln an sich ist jedoch kein neues Terrain für sie. Vor einigen Jahren machte sie auf der Nordseeinsel Föhr ihren Segelschein im Kiddy-Cat, ein speziell für Kinder geeigneter Katamaran. Beim Helga Cup trat sie für den Verein „Wir sind wir – Inclusion in Sailing“ an, ihre Partnerin kommt vom Norddeutschen Regatta Verein.

Die zehnjährige Nomine Fabian aus Scharzfeld (rechts) mit ihrer Crewpartnerin Jola Schönebeck. © privat | Privat

Sportlerin aus dem Harz ist die jüngste Teilnehmerin in der Inklusionsklasse

Auf die Frage, wer beim Helga Cup das Steuern übernimmt, sie oder ihre Teampartnerin Jola Schönebeck, antwortete sie schnell: „Ich!“. Am Donnerstag der Regatta sammelte Nomine erste Erfahrungen in einem Boot der Klasse RS Venture Connect auf der Außenalster, die sie bislang nur von Land aus kannte. „Ich freue mich riesig auf die Regatta und hoffe, dass wir vielleicht einen fünften oder sechsten Platz erreichen können“, sagt sie vor den Wettfahrten.

Am ersten Regattatag teilte sich Nomine das Steuern letztlich doch mit ihrer Teampartnerin und gewann das letzte Rennen des Tages sogar. Also ein schöner Sieg für das Team mit der jüngsten Teilnehmerin in der Inklusionsklasse.

„Sie liebt alle Sportarten, wo sie aus dem Rollstuhl rauskommt.“ Andrea Fabian, Nomines Mutter

Multitalent: Wer ist Nomine Fabian aus Scharzfeld?

Nomine Fabian erlitt im Alter von drei Jahren eine inkomplette Querschnittslähmung und ist seitdem eine leidenschaftliche Para-Sportlerin. Neben den Sportarten Monoski, Rennrollstuhl, Reiten und Turnen gehört seit knapp fünf Jahren auch das Segeln zu ihren Hobbys.

„Sie liebt alle Sportarten, wo sie aus dem Rollstuhl rauskommt“, ergänzt Nomines Mutter Andrea Fabian, die erst kürzlich mit ihrem Mann und ihrer Tochter eine mehrmonatige Weltreise per Schiff unternommen hat. Dabei habe sie festgestellt, wie unterschiedlich es weltweit um die Barrierefreiheit und Inklusion bestellt ist. „Besonders positiv ist uns in dieser Hinsicht Australien aufgefallen, wo unsere große Tochter zur Schule geht und im Alltag sehr unkompliziert mit dem Thema umgegangen wird. Auch Nomine träumt davon, dort einige Zeit zu leben“, sagt Andrea Fabian.

Am Helga Cup in Hamburg können Frauen jeden Alters und Segelniveaus teilnehmen. © privat | Privat

Scharzfelder Para-Sportlerin beim Helga Cup - Was ist das überhaupt?

Der Helga Cup in Hamburg ist die größte Frauenregatta (Segeln) der Welt und wird inklusiv veranstaltet. Hamburg setzt damit seit 2015 ein Signal für mehr Sichtbarkeit von Frauen im Sport. Die Seglerinnen kamen in diesem Jahr aus Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Schweden, Norwegen, England, Australien, Kanada, Dänemark, Schweden, den USA und der Ukraine.

Die Regatta richtet sich an Frauen jeden Alters und Segelniveaus. Ausrichter war auch in diesem Jahr der Norddeutsche Regatta-Verein (NRV), von dessen Steganlage an der Hamburger Außenalster die Aktiven aufs Wasser gehen. Veranstaltet wird die Frauenregatta von „Wir sind wir - Inclusion in Sailing“.

