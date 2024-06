Osterode. Für die heimischen Fußballerinnen in der Kreisliga und 1. Kreisklasse endet am Wochenende die Saison. Die Spiele stehen für die Frauen zum Abschluss an.

Während sich die Fußballerinnen auf der Bezirksebene bereits am vergangenen Wochenende in die Sommerpause verabschiedet haben, steht für die heimischen Kickerinnen in der Kreisliga und 1. Kreisklasse erst an diesem Wochenende der letzte Spieltag an. Besonders genießen können die Schlussvorstellung die Frauen des SV Förste - sie sind bereits Meister der 1. Kreisklasse. In der Kreisliga kommt es noch einmal zum Derby.

SC HarzTor empfängt die SG-Reserve

SC HarzTor - SG Wulften/Lindau/Hattorf II (So., 11 Uhr). Auf dem Oderfeld in Barbis steht zum Abschluss der Saison noch einmal das Altkreis-Duell auf dem Spielplan. Die Rollen sind dabei klar verteilt: Die Gastgeberinnen werden die Spielzeit auf dem starken dritten Platz beenden, die Gäste stehen am Tabellenende, könnten mit einem Punktgewinn aber noch die rote Laterne abgeben. Allerdings hat die SG-Reserve die vergangenen sieben Partien verloren und dabei nicht ein Tor erzielt. Die SCH-Frauen andererseits haben die vergangenen sechs Spiele gewonnen, darunter war auch der 3:0-Erfolg im Hinspiel.

Die Partien der 1. Kreisklasse

SC HarzTor II - SV Förste (Sa., 14 Uhr). Für die Gastgeberinnen ist es das zweite Spiel der Woche. Am Dienstag waren sie bereits in einer Nachholpartie beim VfL Olympia Duderstadt gefordert. Nachdem es lange so aussah, als sollte die Begegnung ohne Tore enden, erzielten die Eichsfelderinnen fünf Minuten vor Schluss durch Lara Gutsfeld doch noch den Siegtreffer (75.).

Vor heimischer Kulisse will die HarzTor-Reserve, die als Vierter über die Ziellinie gehen wird, nun einen positiven Abschluss hinlegen. Der Gegner hat es allerdings in sich, denn mit dem SV Förste kommt der neue Meister auf die Augenquelle nach Bad Lauterberg. Nach dem nervenaufreibenden Spiel gegen Hebenshausen, als durch ein spätes Tor der Titelgewinn vorzeitig perfekt gemacht wurde, könnten es die Gäste nun ruhiger angehen lassen, wollen aber sicherlich auch Beweis stellen, dass sie die Nummer eins der Liga sind.

VfL Olympia Duderstadt - FC Westharz II (Sa., 14 Uhr). Für die Westharzerinnen geht es zum Abschluss zum Vizemeister nach Duderstadt, selbst wird man die Spielzeit als Dritter beenden. Das ist für die neugegründete FCW-Reserve eine starke Platzierung, die sie auf dem Westerborn mit einer guten Leistung noch einmal unterstreichen wollen.

