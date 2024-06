Osterode. Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft 2024. Wie weit kommt die DFB-Elf und wer krönt sich am 14. Juli in Berlin zum Europameister? Das sagt die Redaktion.

Am Freitag beginnt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Zum Auftakt trifft die DFB-Elf in München auf Schottland. Vor dem Turnier haben unsere Redakteure ihre ganz eigenen Tipps abgegeben. Wie weit kommt das Team von Trainer Julian Nagelsmann? Erleben wir wieder ein Sommermärchen? Wer darf am Ende den Pokal in die Luft stemmen? So ist die Stimmung kurz vor dem Turnierstart in unserer Redaktion.

Auch interessant

Fußball EM 2024 Public Viewing am Harz: Wo kann man die EM-Spiele gucken? Von Ralf Gießler und Katharina Franz

Robert Koch: In den Vorgrund hat sich keiner gespielt

Robert Koch arbeitet in der Redaktion des Harz Kurier. © HK | Mark Härtl

Als Kollege vom Sport lastet natürlich ein besonderer Druck auf mir - wer sonst sollte schließlich wissen, wie es bei der EM läuft. Doch ganz ehrlich, so ratlos wie in diesem Jahr war ich selten. Wirklich in den Vordergrund gespielt hat sich im Vorfeld keiner. England? Verliert im Test 0:1 gegen Island! Frankreich? Spielt 0:0 gegen Kanada! Die Spanier? Gut, die haben ihre Testspiele deutlich gewonnen - gegen Nordirland und Andorra... Bei Titelverteidiger Italien scheint zumindest die Defensive zu stimmen, in den letzten fünf Spielen gab es nur ein Gegentor. Aber reicht es, einfach nur hinten den Laden dichtzumachen?

„Mit 80 Millionen Fans im Rücken ist alles möglich, auch der Titel.“ Robert Koch

Bleibt unsere deutsche Elf. Die Mischung im Kader ist spannend, Weltklasse-Talente wie Florian Wirtz und Jamal Musiala werden durch Routiniers wie Toni Kroos und Ilkay Gündogan ergänzt, die Abwehr mit Antonio Rüdiger von einem Champions League-Sieger geführt. Gelingt der Start, dann wird die Stimmung im Land die Mannschaft tragen. Mit 80 Millionen Fans im Rücken ist alles möglich, auch der Titel.

Ach so, mein Tipp fehlt ja noch. Europameister wird Kroatien. Warum? Keine Ahnung, aber das wusste man bei Dänemark 1992, Griechenland 2004 und Portugal 2016 ja auch weder davor noch hinterher so richtig.

Kirsten Buchwald: Patriotismus muss sein - wir werden Europameister!

Kirsten Buchwald. © FMN | Mark Haertl

Zugegeben: Von Fußball habe ich so viel Ahnung, wie von Kurvendiskussionen in Mathe. Und als Frau interessiert mich ja insgeheim auch nur eine Frage: Wer ist der schönste Spieler auf dem Platz? Früher war es ja mal Manuel Neuer. Der steht immer noch im Tor, aber die Leistung in den vergangenen Wochen wackelte ein wenig, das habe ich auch als Laie gemerkt.

Trotzdem denke ich positiv. Zugegeben, in den letzten großen Turnieren mussten sich unsere Jungs viel zu früh verabschieden. Und in den letzten beiden Testspielen haben sie sich auch nicht mit allzu viel Ruhm bekleckert. Aber: Wie oft haben 80 Millionen Bundestrainer schon vor einem großen Turnier kollektiv die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gedacht: Das wird so nix. Und am Ende waren wir Weltmeister. Außerdem: Kein Geringerer als Fußball-Weltmeister Lukas Podolski sieht in Jamal Musiala und Florian Wirtz mögliche Nachfolger des legendären 2006er-Duos „Poldi und Schweini“. Sie würden Unbekümmertheit und Spielwitz an den Tag legen und seien auch recht schlitzohrig unterwegs. Poldi hofft in der Bild-Zeitung daher, dass der Freudenfunke der beiden den Unterschied machen könnte.

Also gebe ich die Hoffnung nicht auf und sage ganz mutig: Wir werden Europameister!

Katharina Franz: Das Quali-Chaos setzt sich fort

Katharina Franz interessiert sich eigentlich auch nur dafür, welcher Fußballspieler die schönsten Beine hat. © HK | Mark Härtl

Eins ist ja wohl mal klar: Spanien darf sich den EM-Pokal nicht holen - die würden Deutschland sonst mit vier Europameistertiteln in der Rangliste überholen. Wir liegen bisher nämlich nur um eine Nasenspitze vorne, weil wir öfter das Finale und das Halbfinale erreicht haben. An dritter Position folgt Italien, das gemeinsam mit den Spaniern in der Gruppe B ins Turnier startet. Dahinter liegt Frankreich. Beide Nationalmannschaften erkämpften sich jeweils zweimal den Titel.

Die Franzosen haben mit Kylian Mbappé einen starken Mann im Team. Laut Presseberichten scheint der jedoch nicht ganz fit zu sein. Ob das stimmt oder Taktik ist? Ich weiß es nicht. Einfach wird es für les Bleus in der Gruppe D mit den Niederlanden, Österreich und Polen jedenfalls nicht.

Neben den Spaniern hat sich nur eine andere Mannschaft ohne Patzer für diese Europameisterschaft qualifiziert. Die Rede ist von Portugal. Und man mag es kaum glauben, aber die Portugiesen haben immer noch den mittlerweile 39-jährigen Superstar Cristiano Ronaldo im Kader.

„Im Finale stehen sich Deutschland und Portugal gegenüber.“ Katharina Franz

Die Selecao könnte in der Gruppe F mit der Türkei und Tschechien ein leichtes Spiel haben. Tja, und warum das vierte Team im Bunde, Georgien, bei der EM dabei ist, Norwegen aber nicht – das kann nur erklären, wer diese verrückte Qualifikation versteht. Ich könnte mir vorstellen, dass das die erste Weichenstellung ist, die Portugal und CR7 zum zweiten Europameistertitel nach 2016 führt.

Und die deutsche Elf? Wird Portugals Gegner im Finale. Ob der Spielplan das überhaupt hergibt? Keine Ahnung. Dass die Mannschaften sogar als Gruppendritter in die K.O.-Spiele kommen, führt für mich das Chaos der Qualifikation fort.

Täglich kompakt informiert - direkt ins Postfach.

Bestellen Sie hier unseren kostenlosen täglichen Newsletter für Osterode und die Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden! *Pflichtfeld. Eine Abmeldung ist jederzeit im Newsletter möglich.

Kontaktkanal Opt-In-Version Kampagne

Mark Härtl: Mein Herz schlägt für Holland

Mark Härtl in den Niederlanden. © privat | Anne Kingma

Ein Geständnis vorweg: Zwar habe ich für den Harz Kurier so viele Fußballspiele im Altkreis Osterode fotografiert, dass ich wahrscheinlich auch heute noch meinen Weg zu (fast) jedem einzelnen Platz finden würde - aber mit der Sportart so richtig etwas anfangen kann ich nicht. Deswegen verzeihen Sie mir bitte, wenn mein Tipp für die Europameisterschaft in diesem Jahr völlig abwegig sein sollte.

Gleichwohl setze ich auf die Niederlande. Privat und emotional bin ich schon seit geraumer Zeit mit unserem Nachbarland eng verbunden. So habe ich viele Freunde dort, versuche, auf den Unterschied zwischen Holland und Niederlande zu achten, und kenne ein paar Phrasen (die auch über „je bent een lekker ding“ hinausgehen, versprochen). Außerdem war Orange schon immer meine Lieblingsfarbe.

„Einen kompetitiven, friedlichen Wettbewerb und einen Monat lang Sommermärchen, währenddessen die Welt ein kleines bisschen besser scheint, das finde ich schön.“ Mark Härtl

Deswegen würde ich mich freuen, wenn unsere niederländischen Freunde die EM 2024 gewinnen. Wo Deutschland landen wird, das vermag ich ob meines fehlenden Fachwissens nicht zu sagen (sorry, liebe HK-Kollegen!). Einen kompetitiven, friedlichen Wettbewerb und einen Monat lang Sommermärchen, währenddessen die Welt ein kleines bisschen besser scheint, das aber finde ich schön... Und mit diesen Worten verabschiede ich mich nun und übe weiter die korrekte Aussprache von „Arjen Robben“.

Kathrin Franke: Hauptsache fair und vielleicht England weit vorn

Kathrin Franke. © Privat | Privat

Meinem Mann und meinen Söhnen zuliebe habe ich schon etliche Fußballspiele gesehen. Vorm TV finde ich es meist eher langweilig - außer beim Elfmeterschießen. Mann gegen Mann - das finde ich dann mega spannend. Live im Stadion steckt mich die Atmosphäre aber total an, außer vor Jahren bei einem total langweiligen Kick unserer Nationalelf gegen Aserbaidschan. Aber Gladbach, St. Pauli, West Ham, okay auch mal Hannover - wie Enkes letztes Heimspiel - oder sehr gerne der Tag der Legenden am Millerntor, und den Kindern zuliebe sogar ausnahmsweise mal Bayern, das macht dann schon Spaß.

„Das Allerwichtigste sind faire Spiele, friedliche Stimmung, heile Knochen, keine Fehlentscheidungen und mögen die Besten gewinnen.“ Kathrin Franke

Aber auch wenn ich jetzt geteert und gefedert werde - wenn es um die EM 2024 geht, dann hängt mein Herz einfach an England und als Zweites noch an Schottland. Den beiden Mannschaften drücke ich fest die Daumen, dass sie weit vorne landen. Deutschland sehe ich bei viel Good Will maximal im Halbfinale. Aber prinzipiell finde ich es gar nicht so wichtig, wer sich den Pokal holt. Das Allerwichtigste sind faire Spiele, friedliche Stimmung, heile Knochen, keine Fehlentscheidungen und mögen die Besten gewinnen.

Thorsten Berthold: Deutschland - für Müller und Kroos zum krönenden Abschluss

Thorsten Berthold. © Mark Haertl | Mark Haertl

64, 68, 84, 2024? Nein, ich habe nicht die legendäre Hymne der Sportfreunde Stiller falsch zitiert. Denn während die Sportfreunde bei „54, 74, 90, 2006“ damals die letzten Daten von WM-Titeln für Deutschland aufzählten, sind meine ersten drei Jahreszahlen die, in denen ein ausrichtendes Land den EM-Titel gewinnen konnte. Es wäre also mal wieder ein Gastgeber dran.

„Gerade für zwei Spieler vom DFB würde es mich freuen, wenn sie am Ende den Pokal in die Luft heben können: Thomas Müller und Toni Kroos.“ Thorsten Berthold

Dass es tatsächlich dem Team von Julian Nagelsmann gelingt, wäre mein Wunsch, aber mein Glaube fehlt ein wenig daran. Zu schwankend und oftmals wenig überzeugend war die Leistung der Mannschaft. Doch gerade für zwei Spieler vom DFB würde es mich freuen, wenn sie am Ende den Pokal in die Luft heben können: Thomas Müller und Toni Kroos sind einfach zwei Typen, die es in der heutigen Fußballwelt kaum noch gibt. Und da für beide dies wohl das letzte große Turnier sein wird, wäre es am besten, wenn sie gehen können, wenn es am schönsten ist - mit einem Titel.

Die Fans der DFB-Elf sind bereits in EM-Stimmung. © SVEN SIMON | Anke Waelischmiller/Sven Simon

Mehr aktuelle News aus der Region Osterode, Harz und Göttingen:

Unser Top-Angebot: 12 Monate HK PLUS für 49 € lesen! Jetzt Angebot und Vorteile checken.