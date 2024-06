Bad Schönborn. Von Regen und Sonne begleitet: Jens Bagge aus Hörden zeigt beim Ironman Kraichgau auf der Mitteldistanz ein gutes Rennen. Der Saisonhöhepunkt kommt aber erst.

Zu einem erfolgreichen Start in die Triathlon-Wettkampfsaison 2024 ging es für den Hördener Jens Bagge Ende Mai in das Land der 1.000 Hügel, in den Kraichgau. Hier startete der Harzer beim Ironman Kraichgau über die Mitteldistanz, der Wettkampf war als Testrennen vor dem Jahreshighlight, der Ironman-Distanz bei der Challenge Roth, gedacht.

„Unglaublich, welche positive Stimmung auf der ganzen Strecke zu spüren war.“ Jens Bagge

Der Startschuss für Bagge fiel um 8.45 Uhr, es galt, 1,9 Kilometer im Hardtsee zu schwimmen. Es folgte eine sehr profilierte Radstrecke mit rund 1.000 Höhenmetern über 90 Kilometer sowie zum Abschluss ein leicht welliger Halbmarathon. Die erste Disziplin bot mit guten Bedingungen einen tollen Start in den Tag. Der einzige Nachteil, der die Athleten noch eine Weile begleiten sollte: Die Wassertemperatur fühlte sich mit 19 Grad schon deutlich wärmer als die Luft an.

Regen macht dem Hördener zu schaffen

Der Hördener beendet die Schwimmstrecke nach 32:46 Minuten, es ging ab in die Wechselzone und aufs Rad. Hier waren die Bedingungen alles andere als leicht. Zu den Temperaturen von nur gut zehn Grad gesellte sich noch ordentlich Regen, welcher die ohnehin technisch anspruchsvolle Strecke noch deutlich erschwerte. Bagge konnte diesen Part in einer guten Zeit von 2:48:12 Stunden absolvieren.

Die wichtigsten Nachrichten am Morgen und Abend: Mit dem WhatsApp-Kanal des Harz Kurier sind Sie stets auf dem neusten Stand.

Im abschließenden Halbmarathon ließ sich dann endlich auch die Sonne blicken und angefeuert von vielen Zuschauern am Streckenrand lief der Harzer die 21 Kilometer in 1:45:02 Stunden. So erreichte er nach einer Gesamtzeit von 5:12:23 Stunden das Ziel in Bad Schönborn. In seiner Altersklasse M 55-59 landet Bagge auf Platz 15 von 141 Starten. In der Gesamtwertung war es Platz 554 von 1719 männlichen Teilnehmern und Platz 626 von 2139 Gesamtstartern.

„Unglaublich, welche positive Stimmung auf der ganzen Strecke zu spüren war“, zeigte sich der Hördener im Anschluss begeistert und zog ein positives Fazit: Wettkampfstrategien wurden getestet, das Feeling und das Material geprobt und Erkenntnisse für den letzten Feinschliff für die kommenden sechs Wochen bis zur Langdistanz gesammelt.

Unsere neue App: Mit HK News bleiben Sie stets schnell und bequem informiert. Jetzt herunterladen für Android und Apple.

Lesen Sie mehr Geschichten aus dem Lokalsport im Altkreis Osterode und darüber hinaus: