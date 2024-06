Herzberg. In der Tennis-Nordliga treffen die Herren 40 des TC Grün-Weiß beim Spiel gegen den SC Victoria Hamburg auf einen prominenten Gegner.

Dieser Punktspieltag in der Tennis-Nordliga bot für die Herren 40 des TC Grün-Weiß Herzberg alles, was man erwarten konnte - und noch viel mehr. Am vergangenen Sonntag stand das Duell gegen den SC Victoria Hamburg auf dem Programm und die Hausherren um Mannschaftsführer Marc Böttcher waren fest entschlossen zu zeigen, dass sie in der Liga mitspielen können. In ihren ersten drei Partien mussten die Welfenstädter, teils erheblich durch Verletzungen geschwächt, drei deutliche Niederlagen einstecken. Das änderte sich gegen die Hanseaten, die anwesenden Zuschauer sollten tolle Matches auf hohem Niveau zu sehen bekommen - und einen berühmten Spieler auf der Gegenseite.

So starteten David Plugge an Position zwei, Dennis Eckstein an vier und Ulrich Günther an sechs in die Begegnungen. Plugge hatte es dabei mit Kristoffer Hünecke, dem Gitarristen der Popgruppe Revolverheld, zu tun. Der Herzberger konnte den ersten Satz mit 6:4 für sich entscheiden. Nach einem 3:6 im zweiten Durchgang musste sich Plugge seinem bekannten Gegenüber mit 5:10 im Match-Tiebreak geschlagen geben.

Günther holt den ersten Punkt für die Herzberger

Dennis Eckstein konnte in seinem Match nur im ersten Satz dagegenhalten, verlor diesen aber im Tiebreak. Am Ende stand ein 6:7 und 1:6 gegen den Herzberger Spieler. Ulrich Günther legte in seinem Match gut los und gewann den ersten Satz mit 6:2. Den zweiten Satz musste er dann mit 3:6 abgeben. Im Match-Tiebeak behielt Günther die Oberhand und konnte den ersten Punktgewinn für die Herzberger einfahren.

In der zweiten Runde spielten an Position eins Alec Ungureanu, an drei Thomas Raabe und an fünf Steve Minde. Ungureanu behielt im Spitzeneinzel über das gesamte Match die Kontrolle. Er ließ bei seinem Gegner zu keiner Zeit Hoffnung aufkommen, das Match noch drehen zu können und gewann souverän mit 6:0 und 6:2.

Raabe und Minde holen wichtige Einzelpunkte

Thomas Raabe kassierte gleich zu Beginn des Matches ein Break und haderte mit vergebenen Möglichkeiten, das Re-Break zu schaffen, bis er dann beim Stand von 3:4 seinen Gegner gleich doppelt den Aufschlag abnahm und den ersten Satz mit 6:4 gewann. Im zweiten Satz behielt Raabe sein druckvolles Spiel bei und gewann schlussendlich mit 6:4 und 6:3.

An Position fünf kämpfte Steve Minde mit allen spielerischen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen. Er lag schnell mit 1:4 hinten und musste den Satz mit 3:6 abgeben. Der Herzberger steckte jedoch nicht auf und zwang seinen Gegner immer wieder in lange Ballwechsel, in denen er immer öfter den Punkt holen konnte. So gewann Minde den zweiten Satz verdient mit 6:3. Im Match-Tiebreak holte er dann den wichtigen Punkt zum 4:2 nach den Einzeln für die Herzberger Spieler.

Alle drei Doppel gehen über die volle Distanz

In den Doppeln musste nur noch ein Punkt geholt werden, um den Sieg unter Dach und Fach zu bringen. Es wurde spannend, alle drei Partien gingen über die volle Distanz. Das erste Doppel verloren Plugge/Raabe denkbar knapp im Match-Tiebreak 6:2, 1:6 und 6:10. Das zweite Doppel Ungureanu/Eckstein konnte dann aber den so wichtigen fünften Punkt sichern. Sie setzten sich nach einem Achterbahn-Spiel mit 7:6, 0:6 und 10:6 durch. Kurz darauf konnte auch das dritte Doppel Minde/Marc Böttcher jubeln, sie gewannen mit 7:5, 1:6 und 10:6.

In der Endabrechnung stand somit ein hart umkämpfter 6:3-Sieg für die Welfenstädter zu buche. Jetzt müssen die Herzberger am 8. Juni beim TSV DUWO 08 in Hamburg und am 15. Juni beim THC Lüneburg antreten. Am 22. Juni geht die Saison dann mit einem Heimspiel gegen den Schwartauer TV zu Ende.

