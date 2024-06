Osterode. Während die Fußballerinnen der SG Wu/Li/Ha wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sammelte, rutscht der FC Westharz wieder wieder auf einen Abstiegsplatz.

Die Fußballerinnen aus dem Altkreis Osterode konnten am Wochenende wichtige Siege im Abstiegskampf der Landesliga und Titelrennen der 1. Kreisklasse einfahren. Für den FC Westharz hingegen gab es in der Frauen-Bezirksliga eine bittere Niederlage im Tabellenkeller. Im Derby zwischen dem VfR Dostluk Osterode und der Westharzer-Reserve gab es keinen Sieger.

Nächster Sieg: Die SG kann weiter auf den Klassenerhalt hoffen

SG Wulften/Lindau/Hattorf – MF Göttingen 3:1 (1:0). Einen überraschenden, aber nicht minder bedeutenden Heimsieg feierte die SG Wulften/Lindau/Hattorf am Samstag gegen MF Göttingen. Mit 3:1 konnte sich die Mannschaft von Trainer Timo Kuhlmann durchsetzen und fuhr somit drei überlebenswichtige Punkte im Abstiegskampf der Landesliga ein. Nach dem 11:0-Kantersieg gegen Schlusslicht Wacker Braunschweig war es für Wulften/Lindau/Hattorf nun der zweite Sieg in Folge.

Antonia Frank brachte die Gastgeberinnen bereits in der zwölften Spielminute in Führung. Erneut Frank legte im zweiten Durchgang auch das 2:0 nach (52.). Mit dem Anschlusstreffer von Bayan Shalabi eine Viertelstunde vor dem Ende wurde es nochmal spannend. Mit ihrem zwölften Saisontor machte Christiane Rütters in der 82. Minute aber den Sack für die Gastgeberinnen zu.

Die SG konnte mit dem Sieg den Abstand auf das rettende Ufer auf drei Punkte verkürzen. Dabei haben sie noch das Nachholspiel am Freitag gegen die SG Hillerse/Leiferde in der Hinterhand und könnte bei einem weiteren Dreier mit Sparta Göttingen gleichziehen.

Westharz rutscht nach Niederlage wieder auf einen Abstiegsplatz

MTV Markoldendorf – FC Westharz 4:2 (0:1). Einen Rückschlag im Abstiegskampf musste der FC Westharz in der Frauen-Bezirksliga hinnehmen. Beim Tabellendritten in Markoldendorf kassierte man eine 2:4-Niederlage und rutschte durch den Sieg von MF Göttingen II gegen Groß Schneen wieder unter den Strich. Dabei sah die Partie für die Westharzerinnen lange gut aus, Nadine Schwarzkopf traf nach 22 Minuten zur Führung.

Kurz nach dem Seitenwechsel drehten die Gastgeberinnen die Partie durch zwei Treffer von Anna-Lena Stecker (47.) und Josefine Brandt (51.). Westharz kämpfte sich aber zurück ins Spiel und kam durch Nele Mönnich zum Ausgleich (68.). Ein Eigentor von Jennifer Ernst brachte den FC aber wieder auf die Verliererstraße (78.). Lea Klages machte in der Nachspielzeit mit dem 4:2 für Markoldendorf die Niederlage für den FCW perfekt (90.+4).

Wu/Li/Ha-Reserve kann Negativ-Serie nicht stoppen

SG Wulften/Lindau/Hattorf II – DSC Dransfeld 0:6 (0:3). Die Reserve der SG Wu/Li/Ha musste auch im Heimspiel gegen den DSC Dransfeld weiter auf den ersten eigenen Treffer seit sieben Spielen warten und kassierte die siebte Niederlage in Serie in der Kreisliga. Im ersten Durchgang sorgte Mariella Schröter mit einem lupenreinen Hattrick für die 3:0-Führung der Gäste. In den zweiten 45 Minuten schraubten Tamina Meier (50./69.) und Jasmin Witting (89.) das Ergebnis auf 6:0 in die Höhe.

Remis im Derby und Kantersieg in der 1. Kreisklasse

VfR Dostluk Osterode – FC Westharz II 2:2 (0:2). Mit einem 2:2-Unentschieden trennten sich die beiden Teams im Derby. Dabei gaben die Gäste eine 2:0-Führung durch Malk Abdullah (19.) und Lena-Marie Pinkert (38.) nach dem Seitenwechsel noch aus der Hand. Yanin Beckmann (47.) verkürzte für den VfR auf 1:2. In der 64. Minute kamen die Gastgeberinnen zum Ausgleich.

1. SC Göttingen 05 – SV Förste 0:7 (0:5). Nach der ersten Saisonniederlage in der Vorwoche konnte der SV Förste schnell wieder zurück in die Erfolgsspur finden und bauten dadurch ihren Vorsprung an der Tabellenspitze wieder ausbauen. Michelle Wolf brachte den SV mit einem Doppelschlag 2:0 in Führung (11./13.). Kira Schreiber (28.), Pia Binnewies (30.) und Lea Wedemeyer (35.) erhöhten vor der Pause auf 5:0. Im zweiten Durchgang sorgte Luca Marie Weber mit einem Doppelpack für den 7:0-Endstand (58./73.).

