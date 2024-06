In der Fußball-Bezirksliga stehen sich am letzten Spieltag der Saison 2023/24 am 2. Juni 2024 TuSpo Petershütte (in blau) und der VfR Dostluk Osterode gegenüber. Vor der Partie wird Petershütte von Staffelleiter Klaus Henkel für die Meisterschaft und den Aufstieg in die Landesliga ausgezeichnet. Das Spiel endet nach einem turbulenten Verlauf mit einem 4:4-Unentschieden. © FMN | Robert Koch