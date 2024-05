Osterode. Für die SG Wulften/Lindau/Hattorf und den FC Westharz geht es im Abstiegskampf um wichtige Zähler. Auch die Fußballerinnen auf Kreisebene sind im Einsatz.

Für die beiden Frauenfußball-Teams auf Bezirksebene geht es im Schlussspurt um die Wurst, sowohl die SG Wulften/Lindau/Hattorf in der Landesliga als auch der FC Westharz in der Bezirksliga müssen gegen starke Gegner punkten.

Arbeit die SG weiter am Wunder?

SG Wulften/Lindau/Hattorf - MF Göttingen (Sa., 16 Uhr). Nach dem 11:0-Kantersieg gegen Wacker Braunschweig in der Vorwoche ist für die SG schon einmal klar, dass sie die Landesliga-Saison nicht als Letzter beenden werden. Zugleich konnte man die kleine Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben halten. Mit noch drei zu absolvierenden Spielen beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer momentan sechs Punkte.

Können die Gastgeberinnen den Schwung der Vorwoche mitnehmen und in Hattorf weiter am Wunder arbeiten? Für die Gäste aus der Unistadt geht es um nichts mehr, sie haben als Sechster im Mittelfeld weder mit dem Auf- noch dem Abstieg etwas zu tun.

Schwere Auswärtsaufgabe für Westharz

MTV Markoldendorf - FC Westharz (So., 13.30 Uhr). Die Westharzerinnen stehen in der Bezirksliga momentan nur aufgrund der besseren Tordifferenz nicht auf einem Abstiegsplatz, die Luft zum Atmen ist knapp. Entsprechend wichtig wird im Schlussspurt jeder Punkt, zumal die direkte Konkurrenz das vermeintlich leichtere Programm hat. Beim Tabellendritten in Markoldendorf hängen die Trauben ohne Frage hoch, die Gäste werden aber alles geben, um nicht mit leeren Händen den Heimweg antreten zu müssen. Im Hinspiel unterlagen die FCW-Frauen mit 2:4, nun ist eine Steigerung gefordert.

SG-Reserve spielt zu Hause

SG Wulften/Lindau/Hattorf II - DSC Dransfeld (Sa., 13.30 Uhr). Die Gastgeberinnen hoffen in der Frauen-Kreisliga nach einigen Niederlagen am Stück auf ein Erfolgserlebnis, gegen den Tabellensiebten aber keine leichte Aufgabe. Im Hinspiel gab es eine 1:4-Niederlage für die SG-Reserve, die sich vor allem in der Offensive schwer tut. Gespielt wird in Hattorf.

Die Spiele in der 1. Kreisklasse

VfR Dostluk Osterode - FC Westharz II (Sa., 16 Uhr). Die Gäste sind im Jahnstadion als Dritter der 1. Kreisklasse favorisiert, doch die Gastgeberinnen werden alles für einen Heimerfolg geben.

1. SC Göttingen 05 - SV Förste (So., 12.30 Uhr). Am vergangenen Wochenende kassierten die Försterinnen ihre erste Saisonniederlage, beim Vorletzten in Göttingen wollen sie nun schnell wieder in die Spur finden und ihre Tabellenführung verteidigen.

