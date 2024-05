Bad Grund. Am 2. Juni startet die Veranstaltungsreihe, die erste Station ist die Bergstadt Bad Grund. Für Stempeljäger der Harzer Wandernadel gibt es etwas Besonderes.

Nordic Walking eine gesundheitsfördernde Bewegungsmöglichkeit, die in der sportlichen Version auch eine echte Herausforderung mit Spaßfaktor für Jedermann darstellt. Mit dem Oberharzer Nordic Aktiv Cup 2024 veranstaltet die GLC Glücksburg Consulting AG, Betreiber der Tourist-Informationen Oberharz, auch in diesem Jahr wieder eine Reihe aus fünf sportlichen Wettkämpfen und lädt zum sportlichen Austausch ein. Los geht es am Sonntag, 2. Juni, die Anmeldung ist noch möglich.

Der Oberharzer Nordic Aktiv Cup wird in Zusammenarbeit mit den Skiclubs Altenau, Buntenbock, Sankt Andreasberg sowie dem SV Viktoria Bad Grund, dem Wintersportverein Clausthal-Zellerfeld und den Niedersächsischen Landesforsten ausgerichtet. Den Anfang der Reihe macht in diesem Jahr Bad Grund mit der Austragung des Blüten-Laufs. Je nach Kondition können die Teilnehmer aus drei Strecken auswählen: 6,5 km, 10,3 km oder sogar 15 km.

Farbenpracht im Weltwald Harz erleben

Die Walker durchqueren dabei den Weltwald Harz, in dem man den Frühling und Sommer mit einer intensiven Farbenpracht von Pflanzen und Gehölzen aus allen Teilen unserer Erde erleben kann. Start für alle Strecken ist im Sportpark Teufelstal. Um 10 Uhr werden die Teilnehmer der langen Tour von 15 km auf die Reise geschickt. Die Strecken mit 10,3 km und 6,5 km folgen jeweils im Gruppenstart im Anschluss. Vor den Starts bietet das Nordic Walking-Team der Niedersächsischen Landesforsten im SV Viktoria Bad Grund ein Aufwärmtraining an.

So meldet man sich für den Nordic Aktiv Cup an

Anmeldungen für den Auftakt sind zur besseren Planung unter www.oberharz.de/veranstaltungen/nordic-walking-cup bis zum 28. Mai möglich. Dadurch werden Wartezeiten vor dem Start verkürzt. Eine Nachmeldung am Veranstaltungstag ist aber ebenfalls möglich. Das Startgeld beträgt dann 10 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre. Wer sich vorab online anmeldet, zahlt 7,50 Euro (Kinder und Jugendliche 4 Euro). Mit der Teilnahme an diesem Lauf erhält jeder Teilnehmer eine Urkunde, Streckenverpflegung sowie eine Freikarte für einen zweistündigen Gratis-Aufenthalt im Hallenbad des Gesundheitszentrums Bad Grund.

Das Besondere an der sportlichen Wettkampf-Reihe: Jeder Teilnehmer kann gewinnen. Wer an allen fünf Veranstaltungen teilnimmt, erhält einen Cup in Gold, bei vier Teilnahmen den Cup in Silber und bei drei Teilnahmen den Cup in Bronze. Zum fünften Mal wird es als Zusatzangebot für alle Stempeljäger der Harzer Wandernadel einen Tages-Sonderstempel in allen fünf Veranstaltungsorten geben. Während der letzten Nordic Walking-Challenge am 29. September in Altenau werden die Cups feierlich verliehen.

Die weitere Termine im Überblick

16. Juni: Sankt Andreasberg

Sankt Andreasberg 10. August: Buntenbock

Buntenbock 31. August: Clausthal-Zellerfeld

Clausthal-Zellerfeld 29. September: Altenau

Weitere Informationen gibt es online unter www.oberharz.de.

