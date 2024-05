Osterode. In der Bezirksliga hätte am Sonntag die Vizemeisterschaft entschieden werden können. Aber es bleibt offen, ob sich ein Team aus Osterode den Platz sichert.

In der Fußballbezirksliga bleibt es weiterhin spannend für die Fans der Teams aus dem Altkreis Osterode am Harz. Der VfR Dostluk Osterode hätte an diesem Wochenende die Vizemeisterschaft in der Bezirksliga Braunschweig vier sicher machen können - hat er aber nicht: Nach der 2:3-Niederlage gegen den 1. SC Göttingen 05 II verweilen die Osteroder zwar hinter dem bereits feststehenden Meister TuSpo Petershütte an zweiter Position in der Tabelle. Aber Sparta Göttingen kann mit einem Auswärtssieg gegen die SG Bergdörfer am kommenden Wochenende noch vorbeiziehen. Aber zunächst ein Blick auf den vorletzten Spieltag der Saison 2023/2024:

VfR Dostluk Osterode - 1. SC Göttingen 05 II 2:3 (1:2)

Nach einer knappen Viertelstunde gehen die Gäste im Osteroder Jahnstadion in Führung (14. Spielminute). Aber die Heimmannschaft will sich alle drei Punkte und damit die Vizemeisterschaft sichern und Omar El Zein gleicht aus (21.). Noch in der ersten Hälfte holen sich die Göttinger ihren Vorsprung zurück (28.). Das 2:2 fällt erst nach der Pause durch Timo Henke und ist nur von kurzer Dauer (61.). Von der 70. Spielminute an bis zum Abpfiff führt der SC 2:3.

SV Rotenberg - SC Rosdorf 2:2 (0:1)

Rotenberg hat den Klassenerhalt bereits sicher, aber die Blöße einer Niederlage gegen Tabellenschlusslicht Rosdorf wollte sich der SV trotzdem nicht geben. Nachdem die Gäste über 40 Minuten geführt hatten, das 0:1 fiel in der 20. Spielminute, machte Dennis Tauchmann den Ausgleich (61.). Kurz vor Schluss ergriff der SC die Chance, doch noch drei Punkte mit nach Hause zu nehmen: Das 1:2 fiel in der 86. Minute. Aber Melvin Sommer gelang das 2:2 in der Nachspielzeit und somit teilten sich die beiden Teams die Punkte.

TSV Sudheim - TuSpo Petershütte 1:4 (0:1)

Da waren die Sudheimer gedanklich wohl zu früh in der Pause: In der 41. Spielminute schießt der frei stehende Daniel Schmidt den Ball ins lange Eck und macht das 0:1. In der zweiten Hälfte erhöht Denys Bilyi wohl mit etwas Hilfe vom Sudheimer Jan Bode auf 0:2 (58.). Kurz vor Schluss bringt der Meister sich dann selbst ins Straucheln: Bjarne-Willi Redecker macht ein Eigentor. Aber Davin Julien Malina und nocheinmal Denys Bilyi sind zur Stelle und erhöhen in der Nachspielzeit auf den 1:4-Endstand.

