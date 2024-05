Osterode. Die Fußballerinnen der SG absolvieren am Pfingstwochenende drei Spiele und bleiben jeweils ohne Treffer. Davon profitiert im Derby der SC HarzTor.

Die Fußballerinnen der SG Wulften/Lindau/Hattorf sind am Pfingstwochenende in drei Partien gefordert - einmal in der Landesliga, zweimal in der Kreisliga. Grund zum Jubeln gab es keinen. Einer der Kreisliga-Gegner war der SC HarzTor, die Kneippstädterinnen festigten ihren dritten Platz.

Das Spiel der Landesliga-Elf

SG Wulften/Lindau/Hattorf - SG RSV/Sickte/Hötzum 0:3 (0:1). Die Gastgeberinnen leisteten sich einen glatten Fehlstart, schon in der 3. Minute gingen die Gäste aus Braunschweig durch Ines Baußmann in Führung. Danach aber fing sich die SG und hielt die Partie offen. Eigene Angriffe blieben allerdings erfolglos, mit dem 0:1 ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Sarah Bost für die Gäste (64.), während bei den Gastgeberinnen nach vorne weiter die Durchschlagskraft fehlte. Den Schlusspunkt setzte Sophie Neubauer eine Minute vor dem Abpfiff. Für Aufsteiger Wulften/Lindau/Hattorf war es die inzwischen achte Niederlage in Folge, der Klassenerhalt ist in weite Ferne gerückt.

Die Spiele in der Kreisliga

SG Wulften/Lindau/Hattorf II - SC HarzTor 0:3 (0:1). Die Gäste aus der Kneippstadt wurden ihrer Favoritenrolle gerecht und holten drei relativ ungefährdete Punkte. Lena Plümer brachte die HarzTor-Frauen in der 27. Minute in Front, ein Doppelschlag von Johanna Göllnitz (70. und 74.) beendete dann Mitte der zweiten Hälfte die Hoffnungen der SG-Reserve.

SG Wulften/Lindau/Hattorf II - SSG Bishausen 0:5 (0:4). Gegen die SSG aus Bishausen war die Partie schon nach 25 Minuten beim Stand von 0:4 entschieden, Greta Plamann (5., 11. und 25.) sowie Emily Rotter hatten getroffen (13.). Nach dem Seitenwechsel setzte Cindy Leppert den frühen Schlusspunkt (52.).

