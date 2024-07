Wolfsburg. Der Angreifer mit NHL-Erfahrung unterschreibt einen Einjahresvertrag. Das sagt Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf zu Varone.

Die Grizzlys Wolfsburg verstärken sich für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) mit dem früheren NHL-Angreifer Phil Varone. Der 33-Jährige lief zuletzt für den DEL-Konkurrenten Düsseldorfer EG auf und erhält einen Einjahresvertrag. Das teilten die Wolfsburger am Sonntag mit.

Aufgrund einer Knieverletzung hatte der Kanadier in der Vorsaison nur 34 Partien für die DEG absolviert, kam dabei aber auf 11 Tore und 16 Vorlagen.

„Phil wird uns die gewünschte Qualität geben, die wir im Zentrum gesucht haben. Er ist ein körperlich robuster und kreativer Center, der seine Mitspieler gut in Szene setzt, aber auch selbst den Abschluss sucht“, sagte Grizzlys-Sportdirektor und Geschäftsführer Karl-Heinz Fliegauf. „Durch seine Vielseitigkeit wird er sowohl im Powerplay als auch im Penalty-Killing ein wichtiger Faktor für unser Spiel sein.“ Varone hat in seiner Karriere insgesamt 97 Partien in der nordamerikanischen Profiliga NHL absolviert.

Auch interessant

Grizzlys Wolfsburg Die Grizzlys sind Teil eines historischen DEL-Spiels Von Leonard Hartmann

Phil Varone wird gemeinsam mit seiner Ehefrau Nathalie und Sohn James zur Saisonvorbereitung Anfang August nach Wolfsburg kommen. Er erhält bei den Grizzlys die Trikotnummer 26.

Der Kader der Grizzlys für die Saison 2024/25 Torhüter (2): Dustin Strahlmeier, Hannibal Weitzmann. Verteidiger (8): John Ramage, Björn Krupp, Ryan O‘Connor, Janik Möser, Jimmy Martinovic, Julian Melchiori, Ryan Button, Fabio Pfohl. Stürmer (13): Lucas Dumont, Laurin Braun, Gerrit Fauser, Darren Archibald, Phil Varone, Julian Chrobot, Julius Ramoser, Andy Miele, Luis Schinko, Justin Feser, Timo Ruckdäschel, Spencer Machacek, Matt White.

sid/red