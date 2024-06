Wolfsburg. Erstmals wird eine DEL-Partie im Ausland ausgetragen. Die Wolfsburger Eishockey-Profis treten in Prag vor außergewöhnlicher Kulisse auf.

Das wird selbst für die erfahrenen Eishockey-Profis der Grizzlys Wolfsburg ein besonderes Event. Am Freitag, 6. Dezember, reist das Team von Trainer Mike Stewart für ein DEL-Spiel gegen RB München ins Ausland. Konkreter: nach Prag. In der tschechischen Landeshauptstadt messen sich die Wolfsburger von 13 Uhr an mit dem viermaligen deutschen Meister aus dem Süden. Nicht nur der Austragungsort ist außergewöhnlich, sondern auch das Setting. Denn die Partie steigt in der eigens errichteten Freiluft-Arena auf dem Hügel Letná, der bis zu 16.000 Zuschauer fasst. Wie kam es dazu?

Laut einer Medienmitteilung der Münchener vertieften die deutsche und die tschechische Liga „ihre enge Zusammenarbeit in der Hockey Europe, dem Zusammenschluss der europäischen Profiligen“. In Prag wird vom 5. bis zum 8. Dezember ein großes Eishockey-Event aufgezogen, in dem die Grizzlys mit ihrem Spiel gegen die Münchener eine wichtige Rolle spielen. Darüber hinaus gibt es aber noch mehr zu sehen für die Fans.

Auch ein Legenden-Spiel wird es in Prag geben

Zwei Spiele der ersten tschechischen Liga werden an dem Wochenende ausgetragen, eine Partie aus der slowakischen Top-Liga, sowie ein Legenden-Spiel zwischen Stars aus beiden Ländern.

Christian Winkler von RB München sagt: „Die Möglichkeit, zum ersten Mal in unserer Geschichte ein DEL-Punktspiel unter freiem Himmel austragen zu können, ist eine großartige Nachricht. Sowohl für die Fans als auch für unsere Organisation.“

Gernot Tripcke, der DEL-Geschäftsführer, sagt, es sei „eine große Ehre, dass ein DEL-Spiel für unsere Partner in Tschechien einen so großen Stellenwert hat, dass sie ihr Event damit aufwerten wollen. Und für die Fans unserer beiden Teams aus Wolfsburg und München wird die Reise nach Prag sicherlich zu einem besonderen Erlebnis werden.“