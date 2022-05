"Ein bisschen wie NBA": Leverkusen verliert Testspiel

Toluca. Drei Tage nach dem Saisonende in der Fußball-Bundesliga hat Bayer Leverkusen auf knapp 3000 Meter Höhe eine Testspiel-Niederlage kassiert. Der Bundesliga-Dritte verlor im Rahmen seiner Mexiko-Tour beim mexikanischen Erstligisten Deportivo Toluca FC mit 0:1 (0:1).

Trainer Gerardo Seoane hatte ohne den wegen eines kleinen Eingriffs an der Leiste zu Hause gebliebenen Torjäger Patrik Schick zu Beginn seine stärkstmögliche Mannschaft aufgeboten und nahm ab etwa einer Stunde einige Wechsel vor. Das Tor erzielte der Argentinier Alexis Canelo (43.).

Mit der Partie, die vorrangig wegen 100 Jahren Bayer in Mexiko stattfand - das dortige Werk steht in Toluca - fungierten die Leverkusener auch als Botschafter der Bundesliga auf dem amerikanischen Markt. Das wegen seiner Bauart "La Bombonera" ("Die Pralinenschachtel") genannte Stadion, das auch Spielort der Weltmeisterschaften 1970 und 1986 war, war mit fast 30.000 Zuschauern ausverkauft. Wegen einer Rauchbombe musste die Partie in der zweiten Halbzeit kurzzeitig unterbrochen werden.

"Man hat schon gemerkt, dass einige Spieler anfangs Schwierigkeiten mit der Höhe hatten", sagte Seoane. "Es war aber ein ordentlicher Auftritt. Was mir gefallen hat, war, dass von beiden Seiten Fußball gespielt wurde." Vor allem die Zuschauer hätten das Spiel aber "zu einem Erlebnis gemacht", sagte Seoane. "Es war ein bisschen wie ein NBA-Spiel, wo schon wieder gespielt wird und die Musik noch läuft."

© dpa-infocom, dpa:220518-99-332664/2