Ligue 1 Zu viel Pyros: Spiel in Frankreich halbe Stunde unterbrochen

Saint-Étienne. Weil Fans zu viel Pyrotechnik zündeten, ist die Partie des AS Saint-Étienne gegen AS Monaco in der ersten französischen Fußball-Liga für gut eine halbe Stunde unterbrochen worden.

Laut der Zeitung "Le Parisien" war die Sicht wegen des Feuerwerks und der Rauchbomben auf dem Spielfeld erheblich eingeschränkt. Eine Krisengruppe entschied am Samstagabend, dass das Spiel nach dem Stopp in der 66. Minute fortgesetzt werden könne.

Französische Medien berichteten, dass die Fans vor dem Wiederanstoß gewarnt wurden, dass ein erneuter Vorfall das Match definitiv beenden würde. Bereits kurz vor Ende der ersten Halbzeit hatte es eine kurze Unterbrechung wegen Rauchbomben aus dem Lager der Saint-Étienne-Fans gegeben. Immer wieder gab es in dieser Saison Fan-Ausschreitungen bei den Spielen der Ligue 1.

Monaco gewann die Partie auch dank eines Treffers des deutschen Nationalstürmers Kevin Volland mit 4:1 (2:1).

