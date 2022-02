Nächste Pleite: Conte denkt über Abschied bei Spurs nach

Burnley. Antonio Conte hat seine Zukunft als Trainer bei Tottenham Hotspur nach der fünften Niederlage in den vergangenen sechs Spielen selbst infrage gestellt.

"Ich bin zu ehrlich, um eine Situation dieser Art zu akzeptieren und wir werden das sicher mit dem Club bewerten", sagte der Italiener nach Angaben der US-Nachrichtenagentur AP nach dem 0:1 beim vom Abstieg bedrohten FC Burnley. "In den vergangenen fünf Spielen haben wir gespielt als seien wir in Abstiegsnot - das ist die Realität", sagte Conte. "Zum ersten Mal in meinem Leben gibt es vier Niederlagen in fünf (Spielen, Anm.). Vielleicht bin ich nicht so gut."

Tottenham hatte vor dem 0:1 am Mittwochabend zwar überraschend 3:2 bei Spitzenreiter Manchester City gewonnen, davor aber die Heimspiele gegen die Wolverhampton Wanderers, den FC Southampton und Brighton & Hove Albon sowie auswärts beim FC Chelsea verloren. In der Premier League steht der Club auf Rang acht und hat drei Punkte Rückstand auf die Europapokalplätze. Conte ist erst seit Anfang November Trainer der Spurs.

