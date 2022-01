Michniewicz neuer Nationaltrainer in Polen

Warschau. Czeslaw Michniewicz ist neuer Trainer der polnischen Fußball-Nationalmannschaft. Der 52-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Jahresende mit Option auf Verlängerung, wie der nationale Verband PZPN in Warschau mitteilte.

Michniewicz wird Nachfolger des früheren portugiesischen Fußball-Stars Paulo Sousa, der vor Kurzem überraschend als Trainer zum brasilianischen Verein Flamengo Rio de Janeiro gewechselt war.

Michniewicz habe die richtigen Qualitäten und Erfahrungen, um das Team in den Kampf um die Teilnahme an der diesjährigen Weltmeisterschaft in Katar zu führen, sagte Verbandspräsident Cezary Kulesza. Im März geht es für Polen in die Playoff-Runde um die letzten WM-Tickets.

Bis vergangenen Oktober war Michniewicz Trainer des Hauptstadtvereins Legia Warschau, mit dem er in der Saison 2020/21 polnischer Meister wurde. Von 2017 bis 2020 war er Coach der U21-Nationalmannschaft. Frühere Trainerstationen des ehemaligen Torwarts waren unter anderem Lech Poznan und Zaglebie Lubin.

