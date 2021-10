Italien bezwingt Belgien im Kampf um Platz drei

Turin. Fußball-Europameister Italien hat sich den dritten Platz in der Nations League gesichert.

Nicolo Barella (46. Minute) und Domenico Berardi per Foulelfmeter (66.) sorgten am Sonntag für die Treffer der Azzurri beim 2:1 (0:0)-Erfolg über Belgien im kleinen Finale von Turin. Der Anschlusstreffer gelang Charles de Ketelaere erst vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit. Überragender Spieler beim Sieger war Federico Chiesa, der zwar mit der größten Chance der ersten Halbzeit an Belgiens Keeper Thibaut Courtois scheiterte, schließlich aber den Elfmeter herausholte.

Stars werden geschont

Wie wenig bedeutsam das Spiel für beide Teams war, hatten die Trainer mit den Aufstellungen gezeigt. Die Superstars Jorginho und Kevin De Bruyne wurden jeweils nicht von Beginn an aufgeboten, einige Nachwuchsleute erhielten eine Chance. Halbfinal-Torschütze Romelu Lukaku und Eden Hazard standen wegen muskulärer Probleme erst gar nicht im Aufgebot der Belgier, die auch bei drei Aluminiumtreffern von Alexis Saelemaekers (25. Minute), Michy Batshuayi (59.) und Yannick Carasco (82.) beste Chancen hatten.

Beide Teams hatten sich vor drei Monaten im Viertelfinale der EM ein unterhaltsames Duell geliefert, das Italien auf dem Weg zum Titel mit 2:1 für sich entschied. Im Halbfinale der Nations League hatte Belgien eine 2:0-Halbzeitführung gegen Frankreich nicht zum Sieg nutzen können und musste in den Schlusssekunden das 2:3 hinnehmen. Italiens Rekordserie von 37 Spielen ohne Niederlage war in der Vorschlussrunde beim 1:2 gegen Spanien gerissen.

