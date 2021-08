Transfermarkt Medien: 160-Millionen-Angebot von Real an PSG für Mbappé

Madrid. Der spanische Spitzenclub Real Madrid intensiviert sein Werben um den französischen Superstar Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain.

Laut des französischen Senders RMC Sport, der spanischen Zeitung "Marca" und weiteren übereinstimmenden Medienberichten hat Real dem französischen Fußball-Vizemeister eine Offerte in Höhe von 160 Millionen Euro für den 22 Jahre alten Weltmeister unterbreitet. Laut RMC und der französischen Zeitung "L'Équipe" soll PSG das Angebot jedoch abgelehnt haben.

Nächster Superstar-Transfer?

Nur zwei Wochen nach dem Wechsel des Argentiniers Lionel Messi (34) zu PSG könnte damit der der nächste Transfer eines Superstars im europäischen Fußball näherrücken. Ein neues PSG-Angebot über einen Fünfjahresvertrag mit 50 Millionen Euro Gehalt pro Saison soll Mbappé abgelehnt und auch den Club-Bossen seinen Wechselwunsch mitgeteilt haben, hieß es in den Berichten. Der Vertrag von Mbappé läuft im Sommer 2022 aus, er könnte dann ablösefrei den Club verlassen.

Laut "Marca" hat Real-Präsident Florentino Perez das Angebot in Höhe von 160 Millionen Euro als angemessen bezeichnet für einen Spieler, dessen Vertrag ausläuft. Perez hofft, dass sein Traum von der Verpflichtung Mbappés noch in diesem Sommer vor dem Ende des Transferfensters am 31. August wahr wird.

