Spaniens Meister Atlético Madrid gewinnt zum Auftakt knapp

Vigo. Der spanische Fußball-Meister Atlético Madrid ist erfolgreich in die neue Saison der Primera División gestartet. Der Titelverteidiger siegte am ersten Spieltag 2:1 (1:0) bei Celta Vigo.

Angel Correa brachte die Mannschaft von Trainer Diego Simeone in der 23. Minute in Führung, Iago Aspas glich per Handelfmeter in der 59. Minute für Vigo aus. Nur fünf Minuten später war erneut Correa für Atlético erfolgreich, diesen Vorsprung brachte Simeones Team mit etwas Glück ins Ziel.

Während der fast zehnminütigen Nachspielzeit sahen noch Hugo Mallo von Vigo und Mario Hermoso nach einer Rudelbildung jeweils die Rote Karte.

