Englands Nationaltrainer Southgate ruft zum Impfen auf

London. Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate hat junge Erwachsene in seinem Land aufgerufen, sich gegen Corona impfen zu lassen.

"Oldies wie ich haben schon beide Impfungen, sodass wir mit unserem Leben weitermachen können, aber für euch Jüngere ist nun die Chance, dass sich alles öffnet, dass ihr eure Freiheiten zurückbekommt", sagte der 50-Jährige in einer Videobotschaft. "Schiebt es nicht mehr auf, geht und bringt es hinter euch", sagte der Trainer der Three Lions weiter.

In Großbritannien haben mittlerweile knapp 88 Prozent der Erwachsenen eine erste Corona-Impfung erhalten, fast 70 Prozent sind vollständig geimpft. Allerdings gibt es gerade unter den 18- bis 29-Jährigen noch viele Ungeimpfte, obwohl die Altersgruppe bereits seit mehreren Wochen eingeladen ist. Mittlerweile gibt es viele Impfzentren, in die man ohne Termin und Papiere gehen und sich eine Impfung holen kann. Die Regierung verlässt sich in England voll auf den Schutz der Impfkampagne und hat trotz hoher Infektionszahlen so gut wie alle anderen Maßnahmen aufgehoben.

