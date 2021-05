Trainer Tedesco verlässt Russland als Vizemeister

Moskau. Domenico Tedesco verabschiedet sich ohne Groll und als Vizemeister von seiner Station als Cheftrainer bei Spartak Moskau.

"Ich habe den Schritt nach Moskau keine Sekunde bereut. Es war eine intensive, aber unglaublich tolle Zeit", sagte der ehemalige Schalke-Chefcoach der Deutschen Presse-Agentur. Mit einem 2:2 bei Achmat Grosny hatte sein Team am Sonntag den zweiten Platz verteidigt, nur Meister Zenit St. Petersburg schnitt in der russischen Liga noch besser ab.

Der 35-Jährige hatte bereits im Dezember erklärt, den Verein im Sommer 2021 verlassen zu wollen und dies auch mit den Umständen der Coronavirus-Pandemie begründet. Wie es für Tedesco weitergeht, ist noch nicht klar. "Es gab in den letzten Monaten Anfragen aus Deutschland und dem Ausland. Aber ich war bis Sonntag zu 100 Prozent auf Spartak fokussiert", sagte der Coach. Er freue sich nun erstmal auf Zeit mit der Familie. "Was dann beruflich kommt, lasse ich ganz entspannt auf mich zukommen", fügte Tedesco an.

