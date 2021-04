Nach Mourinho-Aus: Tottenham siegt spät gegen Southampton

London. Die Tottenham Hotspur haben das erste Spiel nach der Trennung von Trainer José Mourinho gewonnen.

Das Duell in der englischen Fußball-Premier-League gegen den FC Southampton mit Coach Ralph Hasenhüttl entschieden die Spurs am Mittwochabend aber erst kurz vor Schluss, als Heung-Min Son mit einem Elfmeter in der 90. Minute den 2:1 (0:1)-Siegtreffer erzielte.

Die Gäste waren in der 30. Minute durch Danny Ings in Führung gegangen, ehe Gareth Bale (60.) ausglich. Der Elfmeter fiel nach einer Entscheidung des Video-Assistenten: Nach einem Foul von Moussa Djenepo an Sergio Reguilon an der Strafraumgrenze entschied Referee David Coote zunächst auf Freistoß, korrigierte diese Entscheidung aber nach VAR-Eingriff. Mit dem 15. Saisonerfolg machten die Spurs wieder einen Schritt in Richtung internationales Geschäft.

Interimscoach Ryan Mason durfte sich bei seinem Debüt über einen Premier-League-Rekord freuen: Er wurde mit 29 Jahren und 312 Tagen zum jüngsten Trainer, der ein Team bei einem Ligaspiel betreute.

