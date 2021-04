FC Liverpool nur 1:1 bei Leeds United

Leeds. Der FC Liverpool hat den Sprung auf einen der Champions-League-Plätze in der Premier League verpasst. Das Team von Trainer Jürgen Klopp musste sich bei Leeds United nach zuletzt drei Siegen mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben und blieb vorerst auf dem sechsten Rang.

Sadio Mané hatt den englischen Fußball-Meister in der 31. Minute in Führung gebracht, Diego Llorente (87.) gelang kurz vor dem Ende der verdiente Ausgleich für den Aufsteiger.

Vor dem Spiel hatte es Proteste gegen die von zwölf Topclubs - darunter dem FC Liverpool - geplante Super League gegeben. Die Spieler von Leeds wärmten sich mit T-Shirts mit der Aufschrift "Earn it" (Verdient es) unter dem Champions-League-Logo auf der einen und dem Satz "Football is for the fans" (Fußball ist für die Fans) auf der anderen Seite auf. Vor dem Stadion an der Elland Road verbrannten Fans ein Liverpool-Trikot, am Liverpooler Stadion an der Anfield Road gab es Banner von Reds-Anhängern gegen die Pläne.

Liverpools Trainer Klopp sagte vor der Partie dem Sender Sky Sports, dass er die Super League weiter ablehne. In der Vergangenheit hatte er schon gesagt, dass er hoffe, dass es niemals diese Liga gebe. "Meine Meinung hat sich nicht geändert", meinte der 53-Jährige. Mit Blick auf die Kritik und die Proteste sagte er: "Die Leute sind nicht glücklich damit, ich kann das verstehen."

