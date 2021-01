Corona-Ausbruch bei Benfica: Auch Waldschmidt positiv

Auch vom Corona-Ausbruch bei Benfica Lissabon betroffen: Luca Waldschmidt in Aktion.

Lissabon. Fußball-Nationalspieler Luca Waldschmidt ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, teilte Waldschmidts Verein Benfica Lissabon mit.

Insgesamt habe es 17 positive Fälle gegeben, hieß es in der Mitteilung des Traditionsclubs aus Portugal. Fünf Spieler und zwölf Club-Mitarbeiter seien betroffen. Der 24 Jahre alte Offensivspieler, der bislang sieben Mal für die deutsche Nationalmannschaft zum Einsatz kam, war vor der Saison vom SC Freiburg nach Portugal gewechselt. Ob die kommenden Pflichtspiele von Benfica stattfinden, war zunächst unklar. Am 20. Januar steht das Halbfinale im Ligapokal bei Sporting Braga an.

© dpa-infocom, dpa:210119-99-87226/2