Shootingstar Davies wäre fast bei Crystal Palace gelandet

London. Jungstar Alphonso Davies vom deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München wäre nach Aussage von Club-Chef Steve Parish vor einigen Jahren fast beim englischen Premier-League-Club Crystal Palace gelandet.

Seine im kanadischen Edmonton lebende Schwester habe ihm den Verteidiger empfohlen, als dieser dort mit 15, 16 Jahren an einer Fußball-Schule war, sagte Parish in einem Interview der "Süddeutschen Zeitung". "Wir sind extra nach Kanada geflogen, um uns den Spieler anzuschauen. Wir wollten ihn verpflichten, aber wir konnten wieder mal keine Arbeitsgenehmigung in England bekommen", erklärte der Mitbesitzer des Londoner Clubs.

Der 19 Jahre alte kanadische Nationalspieler Davies war 2019 von den Vancouver Whitecaps aus der nordamerikanischen Fußball-Liga MLS zu den Bayern gewechselt. In der vergangenen Saison hatte sich Davies einen Stammplatz auf der linken Verteidigerposition beim Champions-League-Sieger erspielt.

Er sei sich sicher, dass Davies vor einigen Jahren auch daran interessiert gewesen gewesen wäre, zu Crystal Palace zu kommen, so Parish. "Daher war ich etwas hin und her gerissen, als ich nun die Bayern geguckt habe. Mich freut es aber für Alphonso", sagte Parish mit Blick auf das Champions-League-Finale und den Titelgewinn der Bayern.

