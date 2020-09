Ibrahimovic verlängert Vertrag beim AC Milan

Mailand. Stürmer Zlatan Ibrahimovic hat einen neuen Einjahresvertrag beim italienischen Fußball-Erstligisten AC Mailand unterschrieben. Das bestätigte der Club aus Norditalien.

Ibrahimovic nahm bereits am Training teil. Der 38 Jahre alte Schwede hatte zuvor ein negatives Ergebnis des Coronavirus-Tests erhalten und habe danach den neuen Vertag unterschrieben, hatte zuvor die Agentur Adnkronos berichtet.

In einen Video des AC Mailand mit Bildern vom Flughafen Linate ist Ibrahimovic zu sehen - Titel "IZ BACK" (IZ zurück). Dort kündigte er an, er wolle die neuen Aufgaben anpacken. "Alles ist in Ordnung", sagte der Spieler. Er kehre dahin zurück, wo er sich zu Hause fühle. "Wir müssen arbeiten. Wie ich schon immer gesagt habe, ich bin nicht hier, um ein Maskottchen zu sein, sondern um Resultate zu bringen."

In den Monaten zuvor hatte es Gerüchte gegeben, dass sich Ibrahimovic zurückziehen wolle. Dem war der Spieler, dessen alter Vertrag mit dieser Saison auslief, schon im Juli entgegengetreten.

© dpa-infocom, dpa:200831-99-375223/5