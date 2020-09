Unstimmigkeiten zwischen Hertha und Niederlande

Hertha-Manager Preetz will seine drei niederländischen U21-Nationalspieler nicht abstellen. Die Niederlande tritt in Belarus an.

Berlin. Wegen der geforderten Abstellung von drei U21-Nationalspielern für Länderspiele der Niederlande ist es zu Unstimmigkeiten zwischen Fußball-Bundesligist Hertha BSC und dem niederländischen Verband KNVB gekommen.

Wie der "Kicker" berichtet, wollte Hertha von der durch die FIFA gelockerten Abstellungspflicht für Javairo Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik und Daishawn Redan Gebrauch machen, da die Niederlande am kommenden Freitag in Belarus antreten. Das zählt aber zu den Risikogebieten. Da das Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf angekündigt hat, ab 1. September Rückkehrer aus Risikogebieten in eine fünftägige Quarantäne zu schicken, lehnt Hertha die Abstellung ab. Die drei Spieler würden im DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Braunschweig am 11. September benötigt.

Daraufhin drohte der KNVB juristische Schritte an und schaltete nach "Kicker"-Informationen auch DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius als Vermittler ein. Das Ergebnis: Die drei Spieler werden zum Treffpunkt der Auswahl anreisen, ob sie mit nach Belarus reisen, lässt Hertha-Manager Michael Preetz offen. Sollte das Gesundheitsamt seine Ankündigung wahr machen, will er die Spieler zurückrufen. "Wir werden keinen Spieler abstellen, wenn es gesundheitliche Bedenken gibt", sagte Preetz.

