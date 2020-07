"Großartiger Moment": Klopp feiert Pokalübergabe

Liverpool. Jürgen Klopp war bei seiner ersten englischen Fußballmeisterschaft richtig in Feierlaune. "Ein großartiger Moment", sagte der frühere Bundesliga-Trainer über die erste Liverpool-Meisterschaft seit 30 Jahren. "Es bedeutet die Welt für mich."

Immer wieder tanzte, jubelte, sang und lachte der deutsche Trainer des neuen Titelträgers FC Liverpool am späten Mittwochabend während der wegen der Coronavirus-Pandemie vielleicht merkwürdigsten Meisterpokal-Zeremonie im leeren Stadion an der Anfield Road.

Arm in Arm sang er mit den Profis der Reds das legendäre "You'll Never Walk Alone" vor der leeren Fan-Tribüne The Kop. Dort nahm sich Kapitän Jordan Henderson kurz zuvor von Club-Legende Kenny Dalglish, der mit rotem Liverpool-Mundschutz etwas abseits stehen musste, bei Feuerwerk und Konfettiregen die heiß ersehnte Trophäe. "Wir sind jetzt Champions in England, Europa und der Welt und das ist die einzige Wahrheit", sagte der 53 Jahre alte Meistermacher und erinnerte an den Gewinn der Champions League und der Club-WM im vergangenen Jahr. "Ich könnte nicht stolzer sein."

Einzig das leere Stadion trübte den historischen Abend. Mit 5:3 besiegte die Klopp-Elf in einem Offensivspektakel den FC Chelsea, dann die Pokalübergabe für eine überragende Saison - doch alles ohne die Anhänger. Daher richtete sich der frühere Dortmund-Coach auch direkt an die Fans. "Trinkt was ihr wollt und macht euch bereit für eine Party, ich weiß nur nicht wann. Wenn dieser Bullshit-Virus vorbei ist", sagte Klopp und kündigte eine große Zusammenkunft an: "Wir werden später eine gemeinsame Party machen."

Die Fans waren nicht direkt vor Ort, aber bei der 19. Meisterschaft doch irgendwie live dabei. Einige Liverpool-Profis sendeten in den sozialen Medien Live-Videos aus der Kabine oder von der Pokalübergabe. "Es wäre perfekt mit den Fans im Stadion gewesen. Aber es ist auch so ein großartiger Moment für mich", sagte ein bestens gelaunter Klopp.

Die Polizei in Liverpool rictete indes eine Bannmeile um das Anfield-Stadion ein. Grund sei eine erhöhte Zahl an Menschen, die sich vor der Spielstätte versammelt hatte, teilte die Polizei per Twitter mit. "Bitte bringen Sie sich und andere nicht in Gefahr", so die Mitteilung. Die Bannmeile gelte für 48 Stunden. Die Zuschauertribünen blieben bei dem Spektakel mit Feuerwerk und Konfetti leer. Viele Fans wollte es sich aber nicht nehmen lassen, vor dem Stadion zu feiern.

