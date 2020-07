Crystal-Profi Zaha in sozialen Medien rassistisch beleidigt

London. Stürmer Wilfried Zaha von Crystal Palace ist vor dem Premier-League-Spiel gegen Aston Villa offenbar von einem gegnerischen Fan in den sozialen Netzwerken rassistisch beleidigt worden.

Der 27 Jahre alte Ivorer veröffentlichte mehrere Bilder mit beleidigenden, rassistischen Inhalten und Drohungen, die er von einem Villa-Fan via Instagram erhalten haben soll. "Damit bin ich aufgewacht", schrieb der Fußball-Nationalspieler. Wie die West Midlands Polizei am Sonntag mitteilte, wurde nach Ermittlungen ein 12 Jahre alte Junge aus Solihull in Gewahrsam genommen.

Der Club schrieb bei Twitter: "Das ist eine absolute Schande und sollte nicht passieren. Wir stehen dir bei, Wilf, und allen anderen, die solch schreckliche Diskriminierungen erleiden müssen." Auch Aston Villa kündigte umgehend an, "mit der Polizei zusammenzuarbeiten", um den Täter zu identifizieren. Bereits am frühen Sonntagabend waren die Ermittlungen nach vielen Hinweisen erfolgreich.

Palace-Trainer Roy Hodgson zeigte sich ebenfalls von dem Vorfall betroffen. "Es ist sehr traurig, dass ein Spieler am Tag eines Spiels mit dieser feigen und verabscheuungswürdigen Diskriminierung aufwachen musste", sagte der frühere englische Nationaltrainer.

