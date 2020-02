Inter Mailand droht Pokal-Aus

Mailand. Serie-A-Spitzenreiter Inter Mailand droht im italienischen Fußball-Pokal das Aus.

Die Mannschaft von Trainer Antonio Conte kassierte im Halbfinal-Hinspiel der Coppa Italia eine 0:1 (0:0)-Heimniederlage gegen den Liga-Konkurrenten SSC Neapel. Der Spanier Fabian sorgte mit seinem Traumtor in der 57. Minute für den Sieg der Gäste, die am 5. März Heimrecht haben und den Einzug ins Finale perfekt machen können. Im zweiten Halbfinale empfängt der AC Mailand am 13. Februar Rekordmeister Juventus Turin.