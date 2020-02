Benzema entscheidet Madrider Stadtderby zugunsten von Real

Madrid. Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat mit einem Sieg im Stadtderby gegen Atlético Madrid seine Tabellenführung in der Primera División gefestigt.

Die Königlichen setzten sich dank des Treffers von Stürmer Karim Benzema in der 56. Minute mit 1:0 (0:0) durch. Nach dem 14. Saisonerfolg hat Real sechs Punkte Vorsprung auf den Erzrivalen FC Barcelona. Der Meister kann am Sonntag zum Abschluss des 22. Spieltages mit einem Heimsieg gegen UD Levante aber wieder auf drei Punkte heranrücken.

Nach einer Gedenkminute für den tödlich verunglückten Basketballstar Kobe Bryant dominierte Real die Anfangsphase mit viel Druck. Verteidiger Sergio Ramos hatte in den ersten zehn Minuten zwei Chancen - es waren aber die einzigen für Real in der ersten Halbzeit. Atlético kam dann besser ins Spiel, doch Vitolo (18. Minute) scheiterte an Keeper Thibaut Courtois, Angel Correa (23.) traf nur den Pfosten.

Reals Mittelfeldspieler Toni Kroos wurde in der Halbzeit ausgewechselt, für den deutschen Nationalspieler kam Vinicius Junior. Der 19-Jährige leitete die Führung mit einem Pass auf Ferland Mendy ein, der wiederum mit einem Querpass Benzema perfekt bediente. Der Treffer stärkte Real, das nun die Partie im Griff hatte. Atlético fiel offensiv nichts Konstruktives ein und verlor verdient.