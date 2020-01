Brasilianer Lucio erklärt Rücktritt mit 41 Jahren

Sao Paulo. Der brasilianische Ex-Weltmeister Lucio hat im Alter von 41 Jahren seinen Rücktritt von der aktiven Karriere bekannt gegeben.

In seiner Laufbahn spielte er in der Bundesliga für Bayer Leverkusen (2001-04) und den FC Bayern München (2004-09). Zuletzt kickte er für Brasiliense FC, eine kleine Mannschaft in seiner Heimatstadt Brasilia.

"Es ist ein besonderer Tag für mich. Heute beende ich meine Karriere als Profifußballer. Ich mache das mit viel Stolz und Dankbarkeit für alle, die mich in dieser Zeit unterstützt haben", sagte Lúcio dem TV Globo.

Lúcio gehörte zu den Stars der brasilianischen Mannschaft, die 2002 die Weltmeisterschaft gewann. Mit Inter Mailand holte er unter Trainer Jose Mourinho 2010 die Champions League, den ersten Europapokal-Titel seit 1965.