Diego Alonso erster Trainer bei Beckham-Club Inter Miami

David Beckhams US-Club Inter Miami startet mit dem Uruguayer Diego Alonso als Trainer in die erste Saison in der Major League Soccer. Das gab der Club, der 2020 als Neuling in der nordamerikanischen Fußballliga antritt, bekannt.

Der 44 Jahre alte Alonso hatte sich in den vergangenen Jahren mit dem zweimaligen Gewinn der Concacaf-Champions-Leauge in Nord- und Mittelamerika einen Namen gemacht. Nach den Triumphen mit dem CF Pachuca und zuletzt dem CF Monterrey (beide Mexiko) ist er der einzige Trainer, der den Wettbewerb mit zwei verschiedenen Clubs gewonnen hat.

Inter Miami mit Englands Ex-Nationalspieler Beckham als prominentem Mit-Eigentürmer startet im Januar ins Training. Am 1. März steht das erste Ligaspiel beim FC Los Angeles auf dem Programm.