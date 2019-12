"CR7 Air Jordan" hebt ab: Ronaldos-1,5-Sekunden-Flug

Hoch in der Luft: Juves Cristiano Ronaldo bei seinem Siegtor bei Sampdoria Genua.

Genua. Es ist ein Tor, das nicht nur Fußballfans und -medien, sondern auch Wissenschaftler beschäftigen wird. Cristiano Ronaldo spielte bei seinem 2:1-Siegtreffer für Juventus Turin bei Sampdoria Genua kurz vor dem Halbzeitpfiff mit der Schwerkraft.

"Er stand eineinhalb Stunden in der Luft", sagte Claudio Ranieri, Trainer von Gegner Genua, bewundernd. "Ronaldo hat etwas getan, was man sonst nur in der NBA sieht".

Tatsächlich waren es nicht eineinhalb Stunden, sondern eineinhalb Sekunden, die der Flug des portugiesischen Angreifers dauerte, errechneten italienische Medien. Im Netz überschlugen sich die Reaktionen und Würdigungen. Der englische Fernseh-Experte Gary Lineker kommentierte auf Twitter: "Ronaldo hat gerade einen Kopfballtreffer erzielt, bei dem seine Füße höher als die Latte waren ... das ist nur eine leichte Übertreibung."

Der 34-Jährige erreichte eine Flanke von Alex Sandro in 2,56 Meter Höhe - sein 1,80 Meter großer Gegenspieler Nicolas Murru ging ihm bis zur Hüfte. 71 Zentimeter hoch war Ronaldo gesprungen.

Noch in der Nacht twitterte der Portugiese selbst ein kurzes Statement: "CR7 Air Jordan" mit einem Flugzeug-Emoji und darunter eine Bildergalerie des bereits ikonischen Kopfballtreffers.