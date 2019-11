Ex-Schweiz-Copach Köbi Kuhn gestorben

Zürich. Die Schweiz trauert um Jakob "Köbi" Kuhn. Der frühere Trainer der Fußball-Nationalmannschaft ist im Alter von 76 Jahren nach einer langwierigen schweren Krankheit gestorben, wie die Nachrichtenagentur SDA mitteilte. Sie verwies dabei auf das Krankenhaus Zollikerberg in Zürich, das die Nachricht auf Wunsch der Angehörigen bestätigte.

Kuhn war von 2001 bis 2008 für die A-Nationalmannschaft der Eidgenossen verantwortlich. Bei der EM 2008, die die Schweiz und Österreich zusammen ausrichteten, scheiterte er mit seinem Team in der Vorrunde. Seine größten Erfolge waren die Qualifikationen für die EM 2004 in Portugal und die WM 2006 in Deutschland.

Im Clubfußball spielte er ausschließlich für den FC Zürich und bestritt 63 Länderspiele. 2006 wurde er vom Fernsehpublikum zum "Schweizer des Jahres" gewählt.