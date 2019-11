Nach Pleitenserie: Udinese Calcio entlässt Trainer Tudor

Rom. Nach zuletzt elf Gegentoren in zwei Spielen trennt sich der italienische Fußball-Erstligist Udinese Calcio von Trainer Igor Tudor.

Der 41-jährige Kroate und sein Assistent Jurica Vucko seien von der Führung der ersten Mannschaft entbunden worden, teilte der Verein mit. Die Mannschaft werde vorübergehend vom bisherigen Vize Luca Gotti trainiert.

Laut Nachrichtenagentur Ansa ist Tudor schon der vierte Trainer, der seit Saisonbeginn in der Serie A gehen muss. Udinese steht derzeit nach zehn Spieltagen mit sechs Niederlagen in der Serie A auf Platz 14. Am Mittwoch ging der norditalienische Club daheim 0:4 gegen den AS Rom unter, am vorigen Sonntag gab es bei Atalanta Bergamo eine 1:7-Packung.