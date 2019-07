Sorge um Asensio bei Real Madrid: Kreuzbandriss

Madrid Schock für Real Madrid: Offensivspieler Marco Asensio hat beim 5:4-Sieg im Elfmeterschießen in einem Testspiel gegen den FC Arsenal einen Kreuzbandriss erlitten.

Der 23-Jährige werde in den nächsten Tagen am linken Knie operiert, teilten die Königlichen auf ihrer Webseite mit. Nach einem Bericht der Sportzeitung "Marca" muss der 23-Jährige vermutlich mindestens sechs Monate pausieren.

Nachdem der Spanier in der 58. Minute noch den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich erzielt hatte, musste er wenige Minuten später nach einem leichten Kontakt mit Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang vom Feld getragen werden. "Wir sind besorgt, es ist das Knie. Er ist umgehend ins Krankenhaus gebracht und untersucht worden", hatte Real-Coach Zinédine Zidane nach der Partie im FedExField in Landover im US-Staat Maryland gesagt. "Das ist das Schlimmste an diesem Tag für uns. Wir sind sehr besorgt um Marco."