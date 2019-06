Widerstand gegen Agnelli-Plan: Serie A lehnt Superliga ab

Rom Juve-Chef Andrea Agnelli bekommt für seine Pläne zur Reform der Champions League Widerstand auch aus der italienischen Liga.

Bei einer Sitzung der Serie A votierten 14 Teams gegen die möglichen Änderungen in der Fußball-Königsklasse, vier Clubs, darunter die Top-Teams Inter Mailand und AS Rom, enthielten sich, nur Serienmeister Juventus Turin sprach sich für einen neuen Modus aus, wie italienische Medien berichten.

In seiner Funktion als Vorsitzender der European Club Association drängt Agnelli auf eine Reform, die die Zulassungskriterien zur Champions League von 2024 an drastisch verändern würden. Nur noch vier von 32 Startplätzen würden aufgrund des Abschneidens in der nationalen Liga vergeben werden. 24 Plätze gingen automatisch an Teams, die auch im Vorjahr bei dem lukrativen Wettbewerb dabei waren.

Die Reform sei eine Bedrohung "für die Zukunft des europäischen Fußballs, weil sie der Wettbewerbsfähigkeit der nationalen Ligen schwer schadet", zitierten Medien aus dem Dokument. Sie untergrabe die "Priorität" der nationalen Wettbewerbe. "Die ECA und die UEFA müssen darüber nachdenken, warum sich alle Ligen gegen ein Projekt verbünden, das niemandem gefällt. Dieser Vorschlag muss zurückgezogen werden", sagte Urbano Cairo, Präsident des FC Turin.

Widerstand hatte es zuletzt aus vielen Ligen gegeben, auch aus der Bundesliga, der englischen Premier League, der spanischen Primera Division und auch der Schweizer Liga.

Agnelli hatte sein Projekt am vergangenen Freitag bei der außerordentlichen Generalversammlung der ECA auf Malta verteidigt. "Es ist ein langer Prozess über viele Monate, in dem alle Stakeholder involviert sind", sagte er. Die Entscheidung über den Champions-League-Modus fällt das UEFA-Exekutivkomitee, dem Agnelli als einer von zwei ECA-Vertretern angehört.