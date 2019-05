Eintracht kassiert 12,84 Millionen Euro an Prämien

London Das erfolgreiche Auftreten von Eintracht Frankfurt in der UEFA Europa League 2018/19 bringt dem Fußball-Bundesligisten hohe Einnahmen ein. Allein an Prämien fließen 12,84 Millionen Euro in die Vereinskasse.

Prämien Höhe Erreichen der Gruppenphase 2 920 000 Euro Sechs Gruppensiege 3 420 000 Euro Gruppengesamtsieg 1 000 000 Euro Qualifikation für Sechzehntelfinale 500 000 Euro Qualifikation für Achtelfinale 1 100 000 Euro Qualifikation für Viertelfinale 1 500 000 Euro Qualifikation für Halbfinale 2 400 000 Euro Prämien gesamt 12 840 000 Euro

Aus dem mit rund 168 Millionen Euro geschätzten Marktpool wird Eintracht Frankfurt gemäß des jeweiligen Wertes des Fernsehmarktes der teilnehmenden Vereine und der neuen Zehnjahreswertung weitere rund acht Millionen Euro erwarteten können. Der Kartenverkauf und das Marketing für die Europa-League-Spiele bringen zusätzlich Geld in die Club-Kasse.