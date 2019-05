Eintracht-Stürmer Haller nach London mitgereist

London Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt darf im Halbfinal-Rückspiel in der Europa League beim FC Chelsea auf ein Comeback von Sébastien Haller hoffen.

Der Stürmer reiste am Mittwoch mit nach London, wo die Hessen an diesem Donnerstag (21.00 Uhr/RTL und DAZN) erstmals seit 39 Jahren wieder den Einzug in ein Endspiel eines internationalen Wettbewerbes schaffen wollen.

Haller, der im laufenden Wettbewerb fünf Tore erzielte, fehlte zuletzt wegen einer Bauchmuskelverletzung. Sein vorerst letztes Spiel hatte der 24 Jahre alte Franzose am 31. März beim 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart in der Bundesliga bestritten. Ob Haller gegen Chelsea zum Einsatz kommt, ist jedoch ungewiss.

Vor der Rückkehr in die Startformation steht Mittelfeldspieler Sebastian Rode, der am vergangenen Sonntag beim 1:6 in Leverkusen gefehlt hatte. Der 28-Jährige steht im 21 Spieler umfassenden Kader der Frankfurter, den Trainer Adi Hütter bis Donnerstagabend noch auf 18 Spieler reduzieren muss.