Eintrachts Ndicka im Rückspiel gegen Lissabon gesperrt

Frankfurt/Main Eintracht Frankfurts Evan Ndicka ist nach seiner Roten Karte im Europa-League-Spiel bei Benfica Lissabon für eine Partie gesperrt worden.

Der Abwehrspieler fehlt den Hessen somit im Viertelfinal-Rückspiel am kommenden Donnerstag, wie der Fußball-Bundesligist kurz vor dem Abflug aus Lissabon mitteilte. Der 19-Jährige war bei der 2:4-Niederlage seines Teams bei den Portugiesen am Donnerstag bereits nach 20 Minuten wegen einer Notbremse vom Platz geflogen. In einem möglichen Halbfinale in der Europa League wäre der Franzose damit wieder spielberechtigt.