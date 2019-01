Liverpool schlägt Crystal Palace - Man United gewinnt weiter

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp siegte nach Rückstand und in Unterzahl mit 4:3 gegen Crystal Palace.

Liverpool Der FC Liverpool hat in einem irren Sieben-Tore-Krimi seine Tabellenführung in der englischen Premier League gefestigt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp siegte nach Rückstand und in Unterzahl mit 4:3 (0:1) gegen Crystal Palace.

Damit erhöhten die Reds ihren Vorsprung auf den Zweiten Manchester City zumindest vorläufig auf sieben Punkte. Der Fußballmeister spielt am Sonntag beim Tabellenletzten Huddersfield Town.

Doppel-Torschütze Mohamed Salah (46./75. Minute), der frühere Hoffenheimer Roberto Firmino (53.) und Sadio Mané (90.+3) erzielten in Anfield die Tore für Liverpool. Palace war zuvor durch Andros Townsend (34.) in Führung gegangen. James Tomkins (65.) hatte zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die Gäste getroffen. Der Ex-Schalker Max Meyer (90.+5) erzielte das späte Anschlusstor. Liverpool musste die Schlussminuten in Unterzahl überstehen, nachdem James Milner (89.) für ein Foul die Gelb-Rote Karte kassiert hatte.

Rekordmeister Manchester United feierte den sechsten Sieg im sechsten Premier-League-Spiel unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer. Beim 2:1 (2:0) gegen Brighton & Hove Albion trafen Paul Pogba (27.) per Foulelfmeter und Marcus Rashford (42.) für die Red Devils. Den Treffer für Brighton erzielte der frühere Ingolstädter Pascal Groß (72.).