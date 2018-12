Trainerwechsel bei San Sebastian: Alguacil neuer Coach

San Sebastián Der spanische Fußball-Erstligist Real Sociedad San Sebastián hat einen neuen Trainer. Wie der Tabellen-15. der Primera División mitteilte, trennte er sich nach zuletzt vier Niederlagen vom bisherigen Coach Asier Garitano.

Der 49-Jährige war erst vor dieser Saison zum baskischen Club gekommen. Neuer Cheftrainer ist Imanol Alguacil. Der 47-Jährige war bereits Ende vergangener Saison für neun Partien Interimstrainer und betreute zuletzt die zweite Mannschaft von San Sebastián, das in seinem nächsten Spiel am 6. Januar auf Real Madrid trifft. Garitano musste bereits als sechster Trainer in Spaniens Liga in dieser Saison gehen.